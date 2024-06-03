Ümit Milli Futbol Takımı'mız ile İskoçya, hazırlık maçında kozlarını paylaşacak. Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu'nda oynanacak müsabaka A Spor'da canlı ve şifresiz yayınlanacak. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri de yer alıyor. Peki, Ümit Milli Takım maçı saat kaçta ve hangi kanalda?

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Ümit Milli Futbol Takımı'mız, hazırlık müsabakasında İskoçya ile kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor. Özellikle yayın bilgileri araştırılıyor. Peki, Türkiye - İskoçya maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

TÜRKİYE - İSKOÇYA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Türkiye - İskoçya maçı 3 Haziran Pazartesi günü saat 20:00'de A Spor'da canlı ve şifresiz yayınlanacak.

TÜRKİYE İSKOÇYA ÜMİT MİLLİ TAKIM MAÇI CANLI İZLE