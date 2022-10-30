Show TV ekranlarında yayın hayatına başlayan ve daha ilk bölümüyle milyonları ekran başına kilitleyen Kızılcık Şerbeti, gerçek bir hayat hikayesinden uyarlama konusunun yanı sıra deneyimli oyuncu kadrosuyla da takdir topladı. Dizinin takipçileri karakterlerin gerçek hayatta kim olduklarını araştırırken arama motorlarında üst sıralara tırmanan Kızılcık Şerbeti Fatih - Doğukan Güngör kimdir, kaç yaşında, nereli, mesleği ne? Doğukan Güngör boyu, kilosu, burcu nedir? sorularının cevabını haberimizde derledik...

SHOW TV ekranlarında 28 Ekim 2022'de yayın hayatına başlayan ve her cuma günü saat 20.00'de ekranlara gelen Kızılcık Şerbeti, ilk bölümleriyle milyonları ekran başına kilitlemeyi başardı. İki uç noktada yaşayan insanların, birbirlerinin hayatına dahil olmaları sürecini anlatan ve gerçek bir hikayeden alıntı olan Kızılcık Şerbeti, konusunun yanı sıra başarılı oyuncu kadrosuyla da sıklıkla isminden söz ettirirken arama motorlarında Kızılcık Şerbeti Fatih - Doğukan Güngör kimdir, kaç yaşında, nereli, mesleği ne? Doğukan Günför boyu, kilosu, burcu ne? sorularının cevabı araştırılıyor. İşte Doğukan Güngör hayatı ve tüm merak edilenler....

DOĞUKAN GÜNGÖR KİMDİR, NERELİ, KAÇ YAŞINDA, MESLEĞİ NE?

1 Temmuz 1996 yılında Ankara'da dünyaya gelen 26 yaşındaki Doğukan Güngör, 2017 yılında Beykent Üniversitesi Oyunculuk Bölümü'ne girdi. Bu süreçte Othello, Umut, Bizim Köyün Adeti ve Hiç Kimsenin Öyküsü gibi birçok tiyatro oyununda yer aldı.

Daha sonra Harika Uygur'la Chubbuck metodu üzerine çalıştı. İlk olarak 'Meryem' projesinde kamera karşısına geçti ve "Zümrüdüanka" dizisinde Hamit karakterine hayat verdi. Şu anda Kızılcık Şerbeti dizisinde Fatih Ünal karakterini canlandırmaktadır.

DOĞUKAN GÜNGÖR BURCU, BOYU VE KİLOSU KAÇ?

Doğukan Güngör 167 m boyunda ve 70 kilodur. Burcu yengeçtir.

KIZILCIK ŞERBETİ FATİH ÜNAL KİMDİR?

Fatih, Abdullah'ın en küçük oğlu ve babasının en kıymetlisidir. Saygılı, efendi bir kişiliktir. Abisi Mustafa'nın aksine iş konularında daha aktif ve akıllıdır. Doğa'ya aşık olup evlendiğinde, babasının onayını almak onun için önemlidir.