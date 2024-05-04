İspanya La Liga'nın 34. haftasında lider Real Madrid ile küme düşme hattında olan Cadiz kozlarını paylaşıyor. Mücadelenin tüm detayları haberimizde...
R. MADRID - CADIZ İLK 11'LER
R. Madrid: Courtois, Carvajal, Eder Militao, Nacho Fernandez, Garcia, Modric, Camavinga, Ceballos, Arda Güler, Brahim Diaz, Joselu.
Cadiz: Ledesma, Zaldua, Jimenez, Victor, Javi Hernandez, Alcaraz, Escalante, Sobrino, Alex, Navarro, Ramos.
REAL MADRID - CADIZ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?
Real Madrid - Cadiz maçı 4 Mayıs Cumartesi günü saat 17:15'te başladı. Mücadele S Sport ve S Sport Plus'tan canlı yayınlanıyor.