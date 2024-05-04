İspanya La Liga'nın 34. haftasında lider Real Madrid sahasında küme düşme hattında bulunan Cadiz'le karşı karşıya geliyor. Milli oyuncumuz Arda Güler, maça ilk 11'de başlıyor. Mücadelenin tüm detayları ve CANLI ANLATIMI haberimizde...

İspanya La Liga'nın 34. haftasında lider Real Madrid ile küme düşme hattında olan Cadiz kozlarını paylaşıyor. Mücadelenin tüm detayları haberimizde...

R. MADRID - CADIZ İLK 11'LER

R. Madrid: Courtois, Carvajal, Eder Militao, Nacho Fernandez, Garcia, Modric, Camavinga, Ceballos, Arda Güler, Brahim Diaz, Joselu.

Cadiz: Ledesma, Zaldua, Jimenez, Victor, Javi Hernandez, Alcaraz, Escalante, Sobrino, Alex, Navarro, Ramos.

REAL MADRID - CADIZ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Real Madrid - Cadiz maçı 4 Mayıs Cumartesi günü saat 17:15'te başladı. Mücadele S Sport ve S Sport Plus'tan canlı yayınlanıyor.