Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında TÜMOSAN Konyaspor, evinde Yukatel Adana Demirspor'u konuk etti. Zorlu mücadele 2-2'lik eşitlikle sonuçlandı. İşte ayrıntılar... | Son dakika spor haberleri

Trendyol Süper Lig'in 29. hafta karşılaşmasında Tümosan Konyaspor ile Yukatel Adana Demirspor kozlarını paylaştı. Mücadele iki takımın da karşılıklı golleriyle 2-2 beraberlikle sonuçlandı.

Konyaspor'un gollerini 9. ve 45. dakikalarda Sokol Cikalleshi (p) kaydetti. Mavi Şimşekler'in golleri ise 32. dakikada Yusuf Erdoğan ve 87'de Mario Balotelli attı.

Bu sonucun ardından Konyaspor 32 puana yükseldi. Adana Demirspor ise 36 puana ulaştı.

Ligin 30. haftasında Konyaspor deplasmanda Vavacars Fatih Karagümrük'le karşılaşacak. Adana Demirspor ise sahasında EMS Yapı Sivasspor'u konuk edecek.