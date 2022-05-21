Bu sezonun flaş ekibi Konyaspor deplasmanda Beşiktaş'ın konuğu oldu.
TRANSFER HABERİ - Bruno Paz transferinde dikkat çeken kare!
SON DAKİKA SPOR HABERİ - Spor Toto Süper Lig'in son maçında Vodafone Park'ta Konyaspor ile 1-1 berabere kalan siyah-beyazlılarda tribünde flaş bir gelişme dikkat çekti. Adı Süper Lig'de birçok takımla anılan Bruno Paz maçı tribünden takip etti.
Yeşil-beyazlıların transferde anlaşma sağladığı Bruno Paz, Vodafone Park'ta oynanan mücadeleyi tribünden izledi.
BRUNO PAZ DOLMABAHÇE'DE!
Transferde Konyaspor ile el sıkışan Portekizli orta saha oyuncusu Bruno Paz, karşılaşmayı Vodafone Park tribünlerinden takip etti.