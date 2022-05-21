TRANSFER HABERİ - Bruno Paz transferinde dikkat çeken kare!

SON DAKİKA SPOR HABERİ - Spor Toto Süper Lig'in son maçında Vodafone Park'ta Konyaspor ile 1-1 berabere kalan siyah-beyazlılarda tribünde flaş bir gelişme dikkat çekti. Adı Süper Lig'de birçok takımla anılan Bruno Paz maçı tribünden takip etti.

Konyaspor Haberleri Yayın Tarihi: 21.05.2022- 23:11