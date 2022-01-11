SON DAKİKA SPOR HABERLERİ - Konyaspor'lu futbolcu Ahmet Çalık trafik kazasında hayatını kaybetti!

Süper Lig ekiplerinden Konyaspor forması giyen Ahmet Çalık, hayatını kaybetti. Bir dönem Galatasaray'da da forma giymiş olan 27 yaşındaki oyuncunun trafik kazası sonucunda yaşamını yitirdiği öğrenildi.

Süper Lig ekiplerinden Konyaspor forması giyen Ahmet Çalık, trafik kazası sonucunda hayatını kaybetti. Bir dönem Galatasaray forması da giyen Çalık, 27 yaşında yaşamını yitirdi.

Bir dönem Galatasaray'da da forma giyen Konyaspor'un milli futbolcusu Ahmet Çalık geçirdiği trafik kazası sonrası hayatını kaybetti. Kaza, saat 09.00 sıralarında meydana geldi. Ahmet Çalık'ın kullandığı araç, Ankara-Niğde yolunda kontrolden çıkıp, şarampole devrildi. Sağlık görevlilerince yapılan kontrolde, araçta yalnız olan Ahmet Çalık'ın yaşamını yitirdiği belirlendi. Spor dünyasını yıkan bu haber sonrası Ahmet Yılmaz Çalık kimdir, hangi takımlarda oynadı? Son gelen haberle de Ahmet Çalık öldü mü? soruları merak konusu oldu. İşte Ahmet Çalık'ın hayatına ve kariyerine dair detaylar...

AHMET ÇALIK KİMDİR?

Futbola Gençlerbirliği altyapısında başlayan Ahmet Çalık, 2017 yılında 2.5 milyon Euro bedelle Galatasaray'a transfer olmuştu. 27 yaşındaki tecrübeli stoper Ekim 2020'de ise bedelsiz olarak Konyaspor'un yolunu tuttu.

Futbol kariyerine başkent ekibi Gençlerbirliği altyapısında başlayan 1994 doğumlu Ahmet Çalık, 2017 yılında 2.5 milyon Euro bonservis bedeli karşılığında Galatasaray'a transfer olmuştu.

Son olarak Konyaspor'da top koşturan Çalık, 8 kez de A Milli Takım forması giymişti.

Babası Gümüşhaneli, annesi ise Ispartalı olan Ahmet'in kendinden 5 yaş büyük bir ağabeyi ve 11 yaş küçük bir kardeşi vardır. Babası kireç imalatçılığı yapmaktadır.

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