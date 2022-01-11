Şenol Güneş: Ahmet Çalık kişiliğiyle beğeni toplayan iyi bir kardeşimizdi

A Milli Futbol Takımı'nın eski teknik direktörü Şenol Güneş, trafik kazasında hayatını kaybeden Konyaspor'lu Ahmet Çalık ile ilgili bir mesaj yayımladı. O mesajda, "Ahmet Çalık hem futbolculuğu, hem de kişiliğiyle beğeni toplayan iyi bir kardeşimizdi. Geçirdiği trafik kazası sonrasında yaşama erken veda etmesi hepimizi derinden yaraladı. Bu vesileyle kendisine Allah'tan rahmet, kederli ailesine, sevenlerine, İttifak Holding Konyaspor camiasına ve Türk futboluna başsağlığı diliyorum." dedi.

Konyaspor Haberleri Yayın Tarihi: 11.01.2022- 18:24