11 Ocak 2022, Salı
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Ahmet Çalık'ın vefatının ardından Konyaspor'dan Başakşehir maçı için TFF'ye erteleme başvurusu
Süper Lig ekiplerinden Konyaspor'da forma giyen ve geçirdiği kazanın ardından hayatını kaybeden Ahmet Çalık'ın üzüntüsü Konyaspor'da derin bir üzüntü yaşattı. Yeşil-beyazlılar bu hafta oynanması planlanan Başakşehir maçının ertelenmesi için TFF'ye başvuruda bulundu.
İttifak Holding Konyaspor'un, genç futbolcu Ahmet Çalık'ın geçirdiği kazada yaşamını yitirmesinin ardından 15 Ocak Cumartesi günü oynanacak olan Medipol Başakşehir maçının ertelenmesi için Türkiye Futbol Federasyonu'na (TFF) müracaat ettiği öğrenildi.
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