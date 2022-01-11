11 Ocak 2022, Salı

KONYASPOR

SON DAKİKA SPOR HABERLERİ - Ahmet Çalık'ın hayatını kaybettiği kazanın ilk görüntüleri ortaya çıktı!

Kazanın ilk görüntüleri ortaya çıktı!
KONYASPOR
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Güncelleme Tarihi: 11.01.2022 Giriş Tarihi: 11.01.2022

Süper Lig'de Konyaspor forması giyen Ahmet Çalık, trafik kazası sonucunda hayatını kaybetti. Çalık'ın hayatını kaybettiği trafik kazasına ilişkin görüntüler ortaya çıktı.

Süper Lig'de Konyaspor forması giyen Ahmet Çalık, trafik kazası sonucunda hayatını kaybetti. Çalık'ın hayatını kaybettiği trafik kazasına ilişkin görüntüler ortaya çıktı.

Kaza, saat 09.00 sıralarında, Gölbaşı ilçesi Hacılar Mahallesi'nde meydana geldi. Galatasaray'dan Konyaspor'a transfer olan futbolcu Ahmet Çalık'ın kullandığı 06 CLK 94 plakalı araç, Ankara-Niğde yolunda kontrolden çıkıp, şarampole devrildi. Kazayı görenlerin ihbarıyla bölgeye sağlık ekibi ve güvenlik güçleri sevk edildi. Sağlık görevlilerince yapılan kontrolde, araçta yalnız olan Ahmet Çalık'ın yaşamını yitirdiği belirlendi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

SON DAKİKA SPOR HABERLERİ - Konyaspor'lu futbolcu Ahmet Çalık trafik kazasında hayatını kaybetti!

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