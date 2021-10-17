Galatasaray Konyaspor maçı sonrası İlhan Palut: Talihsiz bir gol yedik
Süper Lig'in 9. haftasında Galatasaray'a konuk olan Konyaspor, sarı-kırmızılılara 1-0 mağlup oldu. Mücadelenin ardından yeşil-beyazlıların teknik direktörü İlhan Palut, talihsiz bir gol yediklerini söyledi.
İttifak Holding Konyaspor Teknik Direktörü İlhan Palut, "Zor bir maç oldu, bunun üzerinde bir de maçın başında gol yedik. Bunu geri çevirmek adına mücadele verdik sahada. Bu gayretimiz hem de pozitif futbol yönünden ikinci yarı bayağı yukarıya taşındı. Bitiriciliği sağlayamadık ve mağlup olduk. Bugün üzüntümüz puansız gitmek. Planlarımız içinde olan bir şey değildi" dedi.
Süper Lig'in 9'uncu haftasında İttifak Holding Konyaspor, deplasmanda Galatasaray'a 1-0 mağlup oldu. Karşılaşma sonrası düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan İttifak Holding Konyaspor Teknik Direktörü İlhan Palut, "Zor bir maçtı. Kağıt üstünde de sahada da zor geçmeye aday bir maçtı. Artı bunun üstüne maçın başında gol yemek… Gayet doğal yiyebilirsiniz ama enteresan bir gol yedik. Bunu geri çevirmek adına mücadele verdik sahada. Bu gayretimiz hem de pozitif futbol yönünden ikinci yarı bayağı yukarıya taşındı. Bitiriciliği sağlayamadık ve mağlup olduk. Bugün üzüntümüz puansız gitmek. Planlarımız içinde olan bir şey değildi ancak kazanç olarak gördüğümüz gerçekten son vuruş hariç istediğim gibiydi her şey. Kazanamıyoruz, yenilmiyoruz ama kazanma sorunumuz var. Artık 3 puana ulaşmak istiyoruz" diye konuştu.
"TALİHSİZ GOL ARTI BİTİRİCİLİK EKSİKLİĞİMİZİN DOLAYI MAĞLUBİYETLE AYRILDIK"
Takımdaki santrfor eksikliği ile ilgili gelen bir soru üzerine Palut, "Bunu komplike düşünebiliriz. O topun 3'üncü bölgeye gelmesi de önemli. 3'üncü bölge girişlerimiz azdı ama nokta santrafor belki bunlardan birini içeri atabilirdi. Zaten forvetlerimiz yok, savunarak oynayalım zihniyetinde olmadık ve bunu takımda da görmedim. Bu beni mutlu etti. Hücumsal anlamda bitiricilik bunun büyük bir oranını kapsıyor. İlk yarı bir-iki pozisyon verdik. Ben talihsiz gol artı bitiricilik eksikliğimizin buradan mağlubiyetle ayrılmamıza neden olduğunu düşünüyorum" açıklamasında bulundu.
"GALATASARAY BUGÜN BEKLENTİMİN DIŞINDA DEĞİLDİ"
Muslera hakkında gelen bir soru üzerine ise Palut, "Muslera çok talihsiz hatalar yaptı ama kalitesini tartışmak doğru olmaz. Bizim maçlardaki rakip kalecilerimiz; inşallah hep iyi oynarlar ama hep ekstra performanslar sergiliyorlar. Muslera da bugün öyle bir günündeydi. Galatasaray bugün beklentimin dışında değildi. Oyuna dönem dönem hükmedebileceğimizi biliyorduk. Bunları sonuçlandırmayla destekleyemedik" dedi.
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