18 Ocak 2021, Pazartesi

KONYASPOR

Barış Yardımcı resmen Konyaspor'da!

Konyaspor'dan orta sahaya takviye!
KONYASPOR
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Giriş Tarihi: 18.01.2021

ekiplerinden , 28 yaşındaki orta saha oyuncusu 'yı kadrosuna kattı. Yeşil-beyazlı takım, oyuncuyla 1.5 yıllık sözleşme imzaladı.

MEDAŞ Konya Büyükşehir Stadyumu Basın Toplantı Salonu'ndaki imza törenine, kulübün genel menajeri Seçkin Özdil ve yeni transfer katıldı. Deneyimli futbolcu törende kendisini 1,5 yıllığına 'a bağlayan sözleşmeye imza attı. Daha önce Menemenspor, Hatayspor, Gaziantep, Bursaspor, Sivasspor gibi takımlarda oynayan Barış Yardımcı, yeşil-beyazlı takımda 26 numaralı formayı giyecek.

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