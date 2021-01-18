Barış Yardımcı resmen Konyaspor'da!

Süper Lig ekiplerinden İttifak Holding Konyaspor, 28 yaşındaki orta saha oyuncusu Barış Yardımcı'yı kadrosuna kattı. Yeşil-beyazlı takım, oyuncuyla 1.5 yıllık sözleşme imzaladı.

MEDAŞ Konya Büyükşehir Stadyumu Basın Toplantı Salonu'ndaki imza törenine, kulübün genel menajeri Seçkin Özdil ve yeni transfer Barış Yardımcı katıldı. Deneyimli futbolcu törende kendisini 1,5 yıllığına Konyaspor'a bağlayan sözleşmeye imza attı. Daha önce Menemenspor, Hatayspor, Gaziantep, Bursaspor, Sivasspor gibi takımlarda oynayan Barış Yardımcı, yeşil-beyazlı takımda 26 numaralı formayı giyecek.

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