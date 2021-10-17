Galatasaray 1-0 Konyaspor (MAÇ SONUCU-ÖZET) | Cimbom Konya'nın serisine son verdi!

Süper Lig'in 9. hafta karşılaşmasında Galatasaray ile İttifak Holding Konyaspor mücadele etti. Mücadeleyi sarı-kırmızılılar Mostafa Mohamed'in attığı golle 1-0 kazandı ve galibiyet serisini 3 maça çıkardı. Bu galibiyetle birlikte Cimbom, yeşil-beyazlıların yenilmezlik serisine de son verdi. | Galatasaray haberleri (GS spor haberi)

Süper Lig'in 9. haftasında Galatasaray ile İttifak Holding Konyaspor kozlarını paylaştı. Mücadele ev sahibi ekibin 1-0 üstünlüğüyle sonuçlandı.

Galatasaray'a galibiyeti getiren golü 4. dakikada Mostafa Mohamed kaydetti.

Bu sonuçla birlikte G.Saray galibiyet serisini 3 maça çıkardı. Beşiktaş'ın kaybettiği ve Trabzonspor-Fenerbahçe derbisinin olduğu haftada sarı-kırmızılı takım kritik bir 3 puanı hanesine yazdırdı ve 17 puana yükseldi. Konyaspor'un bu sezon 8 maçlık yenilmezlik serisi sona ererken 14 puanda kaldı.

MOHAMED'DEN 2 MAÇTA 3 GOL!

Galatasaray'ın Mısırlı yıldızı Mostafa Mohamed, Çaykur Rizespor maçında 2 gol; Konyaspor maçında 1 gol atarak 2 galibiyette başrol oynayan isim oldu.

MAÇTAN DAKİKALAR

GOL! 4'üncü dakikada Halil Dervişoğlu'nun savunma arkasına attığı pasta Skubic ile kaleci Sehic arasında yaşanan anlaşmazlık sonucu meşin yuvarlak ceza sahası içi sol çaprazda Mohamed'in önünde kaldı. Mısırlı golcü topu boş kaleye gönderdi: 1-0.

23'üncü dakikada ceza sahası dışında topla buluşan Mohamed, ara pasını ceza sahasının hemen dışında solda bulunan Halil Dervişoğlu'na çıkardı. Dervişoğlu'nun aşırtma vuruşunda kaleci topu son anda kornere çeldi.

35'inci dakikada sol kanatta topla buluşan Halil Dervişoğlu'nun ceza sahasına girerek sol çaprazdan şutunda meşin yuvarlak kalecide kaldı.

37'nci dakikada Cicaldau'nun sağ taraftan kullandığı serbest vuruşta savunmadan seken top ceza sahası içinde Mohamed'in önünde kaldı. Mohamed'in şutunda top az farkla yandan auta çıktı.

41'inci dakikada Moruthan'ın pasıyla solda topla buluşan Halil Dervişoğlu'un, çaprazdan yerden vuruşunda meşin yuvarlak kalecide kaldı.

Mücadelenin ilk yarısı Galatasaray'ın 1-0'lık üstünlüğü ile sona erdi.

55'inci dakikada sol kanattan Bytyqi'nin pasında sol kanatta topla buluşan Guilherme'nin ortasında savunma ve ardından Muslera'dan seken top, kale sahası içinde Serdar Gürler'in önünde kaldı. Gürler'in yakın mesafeden sert vuruşunda meşin yuvarlağı kaleci Muslera çıkarmayı başardı.

65'inci dakikada sol kanattan kullanılan serbest vuruşta Guilherme'nin arka direğe gönderdiği topa Skubic iyi yükselerek kafayı vurdu ancak top yandan auta çıktı.

81'inci dakikada sol kanattan kullanılan serbest vuruşta Serdar Gürler'in ön direğe ortasında Hadziahmetovic'in topukla yaptığı vuruş az farkla üstten auta çıktı.

Karşılaşma Galatasaray'ın 1-0'lık üstünlüğü ile sona erdi.

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