Atiker Konyaspor Başkan Yardımcısı ve Basın Sözcüsü Ahmet Baydar, "Oynadığı disiplinli futbol, mücadele gücü ve girdiği sayısız net pozisyonlarla son haftaların flaş takımı Atiker Konyaspor'dur" dedi.

Son haftalarda yeşil beyazlı ekibin çok iyi bir performans sergilediğini belirten Ahmet Baydar, "Oynadığı disiplinli futbol, mücadele gücü, her maçta girdiği sayısız net pozisyonla son haftaların flaş takımı Atiker Konyaspor'dur diye gönül rahatlığıyla söyleyebiliyoruz. Her maçta kalesinde gol gören bir Konyaspor'dan kalesini 5 maçtır gole kapatan bir takım haline geldik. Bu siyah ile beyaz arasındaki büyük fark kadar önemlidir. Yani mevcut kadronun takım savunmasını doğru kurgu ve oyuncularla doğru bir şekilde yapılabildiğini de görmüş olduk" diye konuştu.



"BURSASPOR'U YENMEK İSTİYORUZ"

Bursaspor karşısında alınacak 3 puanın kendilerini ciddi ölçüde rahatlatacağını ifade eden Baydar, "Teknik heyetimize ve futbolcularımıza teşekkür ediyoruz. Ancak henüz işimiz bitmedi. Çok önemli ve stresi yüksek maçlar oynadık. Şimdi önümüzde 4 müsabaka daha var. Önce Bursaspor'u yenmeyi hedefliyoruz. Ardından her maçı tek tek değerlendirip sonuca ulaşmayı istiyoruz. Fakat bugün baktığımızda takımın hem moral motivasyonu üst düzeyde hem de futbolcularımızın özgüveni artmış durumda. Karşımızdaki rakibin kim olduğunun bu saatten sonra hiç önemi yok. Biz kendi oyun kalitemizi sahaya yansıttığımız sürece kazanamayacağımız maç yok. Bunu inanarak söylüyorum. Biz çok iyi bir takımız ve kalitemizi Sergen hocayla birlikte daha net bir şekilde ortaya koymaya başladık. Şuan için önceliğimiz Bursaspor maçı. Sonra kalan maçları yeniden değerlendiririz ama deplasmandan da alacağımız bir üç puan bizi ciddi ölçüde rahatlatacak. Bunun bilinciyle rakibimizi yenip Karabük maçına hazırlanmak istiyoruz" şeklinde konuştu.