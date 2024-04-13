Trendyol Süper Lig'in 32. hafta karşılaşmasında Kasımpaşa sahasında Tümosan Konyaspor'u ağırladı. Rakibini 2 golle mağlup eden Tümosan Konyaspor, Süper Lig'de 3 maç sonra galip geldi. İşte detaylar...

Trendyol Süper Lig'in 32. hafta maçında Kasımpaşa ile Tümosan Konyaspor karşı karşıya geldi.

Mücadele Tümosan Konyaspor'un 2-0'lık galibiyeti ile noktalandı.

Maçta Tümosan Konyaspor'a galibiyeti getiren golleri 21. dakikada Ndao ve 90+6. dakikada Guilherme penaltıdan kaydetti.

Tümosan Konyaspor bu sonuçla puanını 36'ya yükseltti. Kasımpaşa ise 46 puanda kaldı.

Trendyol Süper Lig'in 33. haftasında Kasımpaşa Gaziantep FK'nın konuğu olacak. Tümosan Konyaspor ise sahasında Corendon Alanyaspor'u ağırlayacak.

TÜMOSAN KONYASPOR 3 MAÇ SONRA KAZANDI!

Trendyol Süper Lig'de en son deplasmanda Siltaş Yapı Pendikspor'u mağlup eden Tümosan Konyaspor, sonrasında oynadığı 3 maçta 2 mağlubiyet 1 beraberlik almıştı.

Deplasmanda Kasımpaşa'yı tek golle mağlup eden Omerovic'in öğrencileri Süper Lig'de 8. galibiyetini aldı.

KASIMPAŞA 12. MAĞLUBİYETİNİ ALDI!

Süper Lig'de 31. haftada deplasmanda Mondihome Kayserispor'u 2-0 mağlup eden Sami Uğurlu'nun öğrencileri, 32. haftada konuk ettiği Tümosan Konyaspor'a 2-0 mağlup olarak ligde 12. mağlubiyetini aldı.