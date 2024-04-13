Trendyol Süper Lig'in 32. haftası bugün oynanan maçlarla devam ediyor. Kasımpaşa sahasında Tümosan Konyaspor'u ağırlıyor.
Bu maçı canlı olarak haberimizden takip edebilirsiniz.
KASIMPAŞA - TÜMOSAN KONYASPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?
Kasımpaşa - Tümosan Konyaspor karşılaşması 13 Nİsan Cumartesi günü saat 13.30'da başladı. Maç, beIN SPORTS 1 ekranlarından canlı olarak ekrana geliyor.
KASIMPAŞA - TÜMOSAN KONYASPOR MAÇI 11'LERİ:
Kasımpaşa: Gianniotis, Porozo, Omeruo, Winck, Yasin, Gökhan, Aytaç, Hajradinovic, Fall, Mortadha, Da Costa
Tümosan Konyaspor: Slowik, Uğurcan, Adil, Hadebe, Guilherme, Nzonzi, Soner, Ndao, Oğulcan, Ethemi, Sambou.