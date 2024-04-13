Kasımpaşa - Tümosan Konyaspor (MAÇ SONUCU - ÖZET)

Trendyol Süper Lig'in 32. hafta karşılaşmasında Kasımpaşa ile Tümosan Konyaspor karşı karşıya geliyor. Bu heyecanlı maçı haberimizden canlı olarak izleyebilirsiniz.

Süper Lig Haberleri Yayın Tarihi: 13.04.2024- 14:41