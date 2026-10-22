Trabzonspor-Hearts maçı CANLI İZLE | UEFA Konferans Ligi CANLI MAÇ

Trabzonspor, UEFA Konferans Ligi’nin ikinci haftasında İskoçya temsilcisi Hearts ile karşı karşıya gelecek. İlk maçında KuPS Kuopio’yu mağlup eden bordo-mavililer, Papara Park’ta kazanarak Avrupa’da yoluna kayıpsız devam etmek istiyor. Trabzonspor - Hearts maçı maç saati, yayın kanalı ve 11'ler belli oldu. İşte detaylar...

UEFA Konferans Ligi'nde Türkiye'yi temsil eden Trabzonspor, ikinci hafta maçında İskoçya ekibi Hearts'ı ağırlıyor. Papara Park'ta oynanacak karşılaşmada bordo-mavililer, Avrupa kupalarındaki 159. maçına çıkacak. İlk hafta KuPS Kuopio deplasmanından 4-2'lik galibiyetle dönen Karadeniz temsilcisi, Hearts karşısında da kazanmak istiyor. Peki, Trabzonspor-Hearts maçı saat kaçta başlayacak, hangi kanalda yayınlanacak? İşte maç öncesi bilgiler ve 11'ler...

Trabzonspor-Hearts maçını haberimizden canlı olarak izleyebilirsiniz...

TRABZONSPOR-HEARTS MAÇI SAAT KAÇTA?

Trabzonspor ile Hearts arasındaki UEFA Konferans Ligi ikinci hafta mücadelesi, 22 Ekim 2026 Perşembe günü oynanacak. Papara Park'ta yapılacak karşılaşmanın başlama saati 19.45 olarak açıklandı. Mücadelede Belçikalı hakem Lawrence Visser görev yapacak.

TRABZONSPOR-HEARTS MAÇI HANGİ KANALDA, ŞİFRESİZ Mİ?

Trabzonspor-Hearts maçı TRT 1 ekranlarından canlı ve şifresiz yayınlanacak.

TRABZONSPOR-HEARTS 11'LER

Trabzonspor: Onana, Melih, Samet, Cenk, Cabral, Mendy, Folcarelli, Bouchouari, Saviolo, Salah, Dju

Hearts: Reus, Borchgrevink, McCart, Walcott, Altena, Magnusson, Mato, Braga, Miller, Guendouz, Wilson

TRABZONSPOR AVRUPA KUPALARINDA 159. MAÇINA ÇIKACAK

Bordo-mavili ekip, Hearts karşılaşmasıyla Avrupa kupalarındaki 159. mücadelesine çıkacak. Daha önce oynadığı 158 maçta 57 galibiyet, 39 beraberlik ve 62 mağlubiyet alan Trabzonspor, rakip fileleri 198 kez havalandırdı ve kalesinde 216 gol gördü.

Trabzonspor'un Avrupa macerası 1976-1977 sezonunda başladı. Karadeniz ekibi, Şampiyon Kulüpler Kupası ve UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 30, UEFA Kupası ve UEFA Avrupa Ligi'nde 99, Avrupa Kupa Galipleri Kupası'nda 12, UEFA Intertoto Kupası'nda 8 ve UEFA Konferans Ligi'nde 9 maç oynadı.

KONFERANS LİGİ'NDE 10. MAÇ

Hearts mücadelesi, Trabzonspor'un UEFA Konferans Ligi'ndeki 10. karşılaşması olacak. Bu organizasyonda daha önce 9 maça çıkan bordo-mavililer, 2 galibiyet, 4 beraberlik ve 3 mağlubiyet aldı. Trabzonspor bu maçlarda 11 gol atarken 14 gol yedi.

Karadeniz temsilcisi, sezonun ilk Konferans Ligi maçında KuPS Kuopio'yu deplasmanda 4-2 mağlup etti. UEFA Avrupa Ligi play-off turunda ise Ferencvaros karşısında iki maçta da istediği sonucu alamadı.

TRABZONSPOR 29 YIL SONRA İSKOÇ EKİBİYLE OYNUYOR

Trabzonspor, 1997-1998 sezonunda UEFA Kupası ikinci eleme turunda Dundee United ile karşılaşmıştı. İlk maçı sahasında 1-0 kazanan bordo-mavililer, rövanşta 1-1 berabere kalarak turu geçmişti. Hearts mücadelesi, Trabzonspor'un 29 yıl sonra İskoçya temsilcisiyle karşılaşması anlamına geliyor.

TRABZONSPOR AVRUPA'DA İKİNCİ GALİBİYETİNİ İSTİYOR

UEFA Konferans Ligi'ne KuPS Kuopio deplasmanında aldığı 4-2'lik galibiyetle başlayan Trabzonspor, Hearts karşısında da üç puan hedefliyor. Bordo-mavililer, kendi sahasında taraftarının desteğini arkasına alarak Avrupa'daki başarılı başlangıcını sürdürmek istiyor.

İskoç temsilcisi Hearts ise Trabzonspor deplasmanında zorlu bir mücadeleye çıkacak. Karşılaşmanın sonucu, lig aşamasındaki puan tablosu açısından önem taşıyor.

TRABZONSPOR'DA EKSİKLER

Trabzonspor'da maç öncesinde Batagov, Paul Onuachu ve Onuralp Çevikkan'ın sakatlıkları bulunuyor. Karşılaşma öncesinde açıklanacak kadro ve son durum bilgileriyle oyuncuların forma giyip giyemeyeceği netleşecek.

TRABZONSPOR - HEARTS MAÇININ HAKEMİ KİM?

Trabzonspor ile Hearts arasında oynanacak UEFA Konferans Ligi mücadelesini Belçikalı hakem Lawrence Visser yönetecek. Visser'in yardımcılıklarını Ruben Wyns ve Mathias Hillaert yapacak.