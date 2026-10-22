Thomas Reis'tan rotasyon sözleri! "Zor periyottan geçtiğimiz için..."

UEFA Konferans Ligi lig aşamasının 2. haftasında temsilcimiz Trabzonspor sahasında İskoç temsilcisi Hearts'ı ağırlayacak. Mücadele öncesi bordo-mavili ekipte Teknik Direktör Thomas Reis açıklamalarda bulundu. İşte o sözler... | Son dakika Trabzonspor haberleri

UEFA Konferans Ligi lig aşamasının 2. haftasında temsilcimiz Trabzonspor sahasında İskoç temsilcisi Hearts'ı ağırlayacak. Mücadele öncesi bordo-mavili ekipte Teknik Direktör Thomas Reis açıklamalarda bulundu.

İŞTE THOMAS REIS'IN AÇIKLAMALARI

"Umuyorum yine iyi bir maç çıkarağız ve gol yemeyeceğiz. Zor periyottan geçtiğimiz için rotasyon yapmak durumundayız. Bunlar oynayan oyuncular için fırsat ve hepsinin de çok iyi maç çıkaracağından eminim."

"Bu kararları almak bazen gerçekten zor olabiliyor. Her oyuncu her zaman oynamak ister. Hepsi de ellerinden geleni yapmaya çalışıyor. Oyuncularla konuşuyoruz. Biz de tercih yapmak zorunda kalıyoruz."

"Yapmanız gereken birlik olmak, aile olmak başarı böyle gelir."