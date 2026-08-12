Rapid Wien-Paide Linnameeskond izle: Maç saati ve canlı yayın kanalı!
UEFA Avrupa Konferans Ligi 3. Eleme Turu rövanş maçında Rapid Wien şke Paide Linnameeskond kozlarını paylaşacak. İlk maçta Estonya deplasmanında rakibini 4-1 yenen Avusturya ekibi, evinde aynı üstünlüğü sürdürerek tur atlamayı hedefliyor. Tarmo Kink yönetimindeki Paide Linnameeskond ise zorlu Rapid Wien deplasmanında tarihi bir geri dönüş için mücadele edecek. Maç hangi kanalda, saat kaçta yayınlanacak, şifresiz mi? İşte Rapid Wien-Paide Linnameeskond maçının tüm detayları!
Rapid Wien-Paide Linnameeskond maçını canlı takip etmek için tıklayın…
UEFA Avrupa Konferans Ligi 3. Eleme Turu'nda rövanş heyecanı, Rapid Wien ile Paide Linnameeskond arasında oynanacak kritik mücadeleyle devam edecek. Ev sahibi Rapid Wien, ilk maçta yakaladığı 4-1'lik avantajı evinde de sürdürerek play-off'a yükselmek isterken Paide Linnameeskond ise deplasmanda farklı skor peşinde koşacak. Büyük çekişmeye sahne olması beklenen karşılaşmanın canlı yayın bilgilerini haberimizde derledik. İşte Rapid Wien-Paide Linnameeskond karşılaşmasının detayları!
Rapid Wien-Paide Linnameeskond MAÇI NE ZAMAN?
UEFA Avrupa Konferans Ligi 3. Eleme Turu rövanşı kapsamındaki Rapid Wien-Paide Linnameeskond maçı, 12 Ağustos Çarşamba günü oynanacak.
Rapid Wien-Paide Linnameeskond MAÇI SAAT KAÇTA?
Allianz Stadyumu'ndaki ritik mücadele, Türkiye Saati İle 19.00'da başlayacak.
Rapid Wien-Paide Linnameeskond MAÇI HANGİ KANALDA?
Rapid Wien-Paide Linnameeskond maçının Türkiye'de canlı yayıncısı bulunmuyor.