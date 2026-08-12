Rapid Wien-Paide Linnameeskond izle: Maç saati ve canlı yayın kanalı!

UEFA Avrupa Konferans Ligi 3. Eleme Turu rövanş maçında Rapid Wien şke Paide Linnameeskond kozlarını paylaşacak. İlk maçta Estonya deplasmanında rakibini 4-1 yenen Avusturya ekibi, evinde aynı üstünlüğü sürdürerek tur atlamayı hedefliyor. Tarmo Kink yönetimindeki Paide Linnameeskond ise zorlu Rapid Wien deplasmanında tarihi bir geri dönüş için mücadele edecek. Maç hangi kanalda, saat kaçta yayınlanacak, şifresiz mi? İşte Rapid Wien-Paide Linnameeskond maçının tüm detayları!