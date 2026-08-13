UEFA Konferans Ligi 3. eleme turu rövanş mücadelesinde İrlanda temsilcisi Shelbourne ile Hollanda devi Ajax karşı karşıya geliyor. Turu geçerek play-off aşamasına adını yazdırmak isteyen iki ekibin kritik randevusunu canlı takip etmek isteyen futbolseverler "Shelbourne - Ajax maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak?" sorularına yanıt arıyor. İşte dev müsabakanın yayın detayları...

Shelbourne - Ajax maçı canlı anlatım linki için tıklayınız...

UEFA Konferans Ligi 3. eleme turu rövanş maçları kapsamında İrlanda ekibi Shelbourne, sahasında Hollanda futbolunun köklü temsilcilerinden Ajax'ı ağırlıyor. Turu geçerek gruplar öncesi son engel olan play-off turuna kalmayı hedefleyen iki ekibin mücadelesi öncesi sporseverlerin aramaları hız kazandı. Arama motorlarında "Shelbourne - Ajax maçı ne zaman?", "Shelbourne - Ajax maçı saat kaçta?", "Konferans Ligi maçları hangi kanalda?" ve "Ajax maçı şifresiz mi?" soruları üst sıralarda yer alıyor.

SHELBOURNE - AJAX MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

UEFA Konferans Ligi 3. eleme turu rövanş müsabakası olan Shelbourne - Ajax maçı 13 Ağustos 2026 Perşembe günü (bu akşam) oynanacak. Tolka Park Stadyumu'nda oynanacak kritik karşılaşma Türkiye saati ile 21.45'te başlayacak.

SHELBOURNE - AJAX MAÇI HANGİ KANALDA?

Futbolseverlerin merakla beklediği mücadele Türkiye'de dijital yayın platformu Exxen ve S Sport Plus ekranlarından canlı olarak yayınlanacak. Karşılaşmayı mobil, tablet veya akıllı televizyonlar üzerinden izlemek isteyen sporseverlerin ilgili platform üyeliklerine sahip olması gerekiyor.

SHELBOURNE - AJAX MAÇINI TAKİP ETMEK İÇİN TIKLA