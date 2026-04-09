UEFA Konferans Ligi çeyrek final heyecanı başlıyor! Lig aşamasını 13 puanla 5. sırada tamamlayan İspanyol ekibi Rayo Vallecano, aynı puanda ancak averajla 3. sırada yer alan Yunan devi AEK Atina'yı konuk ediyor. Son 16 turunda Samsunspor'u eleyen Rayo Vallecano, Madrid'deki ilk maçta avantaj yakalamak için sahaya çıkıyor. Yunanistan Süper Ligi'nde liderlik koltuğunda oturan AEK Atina ise deplasmandan galibiyetle dönüp rövanş öncesi avantajı kaptırmak istemiyor. Her iki takım da yarı finale yükselmek için kritik bir mücadeleye hazırlanıyor. İşte Rayo Vallecano-AEK Atina maçının tarihi, saati ve yayın bilgileri.

Rayo Vallecano-AEK Atina maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Avrupa'nın üç numaralı kupasında sürprizlerin takımı Rayo Vallecano, kulüp tarihindeki ikinci Avrupa çeyrek finaline çıkıyor. Teknik direktör Perez yönetiminde savunma disipliniyle dikkat çeken Madrid ekibi, geçtiğimiz hafta ligde Elche'yi 1-0 mağlup ederek moral depoladı. Vallecas Stadyumu'nun dar ve baskılı atmosferinde AEK'yı zorlamayı planlayan Rayo'da, Isi Palazón ve Álvaro García hücumun en önemli silahları olacak. AEK Atina ise tam bir form zirvesinde. Ligde üst üste aldığı galibiyetlerle şampiyonluk yolunda dev bir adım atan konuk ekip, Avrupa'da da 1977'den sonra ilk kez bir yarı final görme hayali kuruyor. Luka Jovic ve Aboubakary Koita gibi tehlikeli ayaklara sahip olan AEK, İspanya'da kontrollü bir oyunu tercih edip Atina'daki rövanş için avantaj kovalayacak. İşte maçın detayları!

Rayo Vallecano-AEK Atina MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

UEFA Konferans Ligi çeyrek finali kapsamındaki Rayo Vallecano-AEK Atina maçı, 9 Nisan Perşembe günü oynanacak. Mücadele, Türkiye Saati ile 19.45'te, Fransız hakem Benoit Bastien'in düdüğüyle start alacak.

Rayo Vallecano-AEK Atina MAÇI HANGİ KANALDA?

Estadio de Vallecas'te oynanacak mücadele, TRT Tabii Spor ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

Rayo Vallecano-AEK Atina MAÇI MUHTEMEL 11'LER

Rayo Vallecano: Batalla; Ratiu, Lejeune, Felipe, Chavarria; Palazon, Ciss, Lopez; De Frutos, Garcia, Alemao

AEK Atina: Strakosha; Rota, Moukoudi, Relvas, Pilios; Pineda, Marin; Koita, Pereyra; Varga, Jovic

Rayo Vallecano-AEK Atina MAÇI CANLI İZLE | TRT TABİİ SPOR