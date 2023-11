Bünyan Fen Lisesi'nde öğrencilerle buluşan Kayserisporlu futbolcular, Stephane Bahoken ve Aylton Boa Morte, soruları yanıtlayarak forma imzaladı. Taraftarları gördüklerinde çok mutlu olduklarını söyleyen Stephane Bahoken, "Böyle karşılamalarda kendimizi gerçekten statta gibi hissediyoruz. Muhteşem bir atmosfer var. Biz sizleri böyle gördüğümüzde çok mutlu oluyoruz. Biz, büyük Kayserispor taraftarını mutlu etmek için elimizden gelen her şeyi yapmaya hazırız. Umarım sizlerin de desteğiyle Kayseripor'umuz ligde ilk 5'de ya da en yüksek seviyede bitirir. Aile benim saha içerisindeki en büyük motivasyon kaynağım. Haricinde ise siz taraftarların bize göstermiş olduğu sevgi, bağlılık ve destek bizi gerçekten çok iyi motive ediyor. Çünkü biz başarılı olduğumuz da günü sonunda sizleri mutlu görmek, sizlerin gözünüzdeki mutluluğu görmek bizi ayrı bir motive ediyor. Ona göre de biz maçlarımıza hazırlanıyoruz" diye konuştu.

"HER MAÇI KAZANACAK GÜÇTEYİZ"

Pazar günü Trabzonspor ile oynayacakları maçı kazanmak için gittiklerini dile getiren Bahoken, "Sizlerin de bildiği gibi Trabzonspor güçlü bir takım. Fakat bizim için önemli olan bizim nasıl çalıştığımız, bizim nerede olduğumuz. Şu anda bulunduğumuz konum itibarıyla iyi bir pozisyondayız. Çok iyi çalışıyoruz ve kendimize olan inancımız ve güvencimiz her zaman tam. Biz Pazar günü elimizden geleni yapacağız. Ona göre hazırlanıyoruz. Her maçı kazanmak için çıkıyoruz. Her maçı kazanacak güçteyiz. Trabzon'a da kazanmak için gideceğiz" ifadelerini kullandı.

"TRABZON'U YENMEK İSTİYORUZ"

Aylton Boa Morte ise, "Bu destek için herkese çok teşekkür ediyorum. Gerçekten şu anda muhteşem bir destek görüyoruz. Daha önce böyle bir desteğin olduğu bir takımda oynamadım. O yüzden bize göstermiş olduğunu bu destekten dolayı hepinize çok teşekkür ediyorum. Benim saha içerisindeki en büyük motivasyonum tabii ki ailem. Trabzonspor'u yenmek istiyoruz. İnşallah da yeneriz. Ben de takımım için her zaman savaşıp, takımıma yardımcı olmak istiyorum" şeklinde konuştu.

Konuşmaların ardından öğrenciler, futbolcularla fotoğraf çekilerek forma ve atkı imzalattı.