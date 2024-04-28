Trendyol Süper Lig'in 34. haftasında Kayserispor, deplasmanda karşılaştığı Pendikspor'u 2-1 mağlup etti.

Müsabakanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Kayserispor Teknik Sorumlusu Hari Vukas, "Bu maçın bizim açımızdan en önemli yanı aldığımız puanlardı. Maçın genelinde zorlandığımız anlar oldu. Rakibimiz müsabakaya daha iyi başladı ve golü buldu. Biz kendi sitilimizi oynamakta zorlandık. Devrenin sonuna doğru beraberliği yakalayarak soyunma odasına girmek bizim adımıza önemliydi. İkinci yarıya daha iyi başladık. Golü bulduk. Maçı bitirmek için 3. golü bulabileceğimiz pozisyonlar da yakaladık fakat başaramadık. Kırmızı karttan sonra rakip sahada bize göre daha üstündü. Eksik oynadığımız dakikalarda zorlandık. Bugünkü galibiyetten dolayı mutluyuz. Ligde tam anlamıyla güvenli bir yere değiliz ama bizim için önemli bir galibiyet oldu. Bundan sonraki maçlarda da puan ve puanlar almak için sahaya çıkacağız" diye konuştu.