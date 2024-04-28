Trendyol Süper Lig'in 34. haftasında Siltaş Yapı Pendikspor ile Mondihome Kayserispor Siltaş Yapı Pendik Stadyumu'nda karşı karşıya geldi.
Mondihome Kayserispor deplasmanda Siltaş Yapı Pendikspor'u 2-1 mağlup etti.
Kayseri ekibine galibiyeti getiren golleri 45+2'de Boa Morte ve 56. dakikada Bourabia kaydetti.
Siltaş Yapı Pendikspor'un tek golü ise 7. dakikada Badou Ndiaye'den geldi.
Mondihome Kayserispor'da 90. dakikada Boruabia, ikinci sarı karttan gördüğü kırmızı kartla oyun dışında kaldı.
Mondihome Kayserispor bu galibiyetle puanını 40 yaptı.
Siltaş Yapı Pendikspor ise 30 puanda kaldı.
Trendyol Süper Lig'in 35. haftasında Mondihome Kayserispor sahasında VavaCars Fatih Karagümrük'ü ağırlayacak.
Siltaş Yapı Pendikspor ise deplasmanda Bitexen Antalyasppor ile karşı karşıya gelecek.