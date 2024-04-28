Siltaş Yapı Pendikspor 1 - 2 Mondihome Kayserispor (MAÇ SONUCU - ÖZET)

Trendyol Süper Lig'in 34. haftasında Siltaş Yapı Pendikspor sahasında Mondihome Kayserispor'u konuk etti. Mondihome Kayserispor deplasmanda rakibini 2 golle mağlup ederek 3 puanın sahibi oldu. İşte detaylar...

Kayserispor Haberleri Yayın Tarihi: 28.04.2024- 18:03 Güncelleme Tarihi: 28.04.2024- 18:08