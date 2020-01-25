25 Ocak 2020, Cumartesi

KASIMPAŞA A.Ş.

Kasımpaşa’da 6 yeni transfer 11'de

Kasımpaşa’da büyük değişiklik!
KASIMPAŞA A.Ş.
Giriş Tarihi: 25.01.2020

'in 19. haftasında , Aytemiz 'u ağırladı. Devre arası döneminde kadrosunda büyük değişiklikler yapan Kasımpaşa, 6 yeni transferine ilk 11'de yer verdi.

'nın devre arası döneminde kadrosuna kattığı 6 futbolcu, Aytemiz karşısında 11'de başladı.

Kasımpaşa, 'in 19. haftasında oynanan Aytemiz Alanyaspor mücadelesinde yeni oyuncularına ağırlık verdi. Lacivert-beyazlılarda teknik sorumlu Erkan Çoker, takıma devre arasında katılan Trpan, Sarlija, Brecka, Haddadi, Ndongala ve Tarkan Serbest'e forma şansı verdi.

Teknik Sorumlu Erkan Çoker'in Alanyaspor karşısında sahaya sürdüğü 11 şu şekilde:

Fatih, Trpan, Sarlija, Brecka, Haddadi, Aytaç, Tarkan, Quaresma, Ndongala, Hajradinovic, Koita

Kasımpaşa, Anıl Koç'u kadrosuna dahil etti haberin devamı
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