Kasımpaşa’da 6 yeni transfer 11'de
Süper Lig'in 19. haftasında Kasımpaşa, Aytemiz Alanyaspor'u ağırladı. Devre arası transfer döneminde kadrosunda büyük değişiklikler yapan Kasımpaşa, 6 yeni transferine ilk 11'de yer verdi.
Kasımpaşa'nın devre arası transfer döneminde kadrosuna kattığı 6 futbolcu, Aytemiz Alanyaspor karşısında 11'de başladı.
Kasımpaşa, Süper Lig'in 19. haftasında oynanan Aytemiz Alanyaspor mücadelesinde yeni oyuncularına ağırlık verdi. Lacivert-beyazlılarda teknik sorumlu Erkan Çoker, takıma devre arasında katılan Trpan, Sarlija, Brecka, Haddadi, Ndongala ve Tarkan Serbest'e forma şansı verdi.
Teknik Sorumlu Erkan Çoker'in Alanyaspor karşısında sahaya sürdüğü 11 şu şekilde:
Fatih, Trpan, Sarlija, Brecka, Haddadi, Aytaç, Tarkan, Quaresma, Ndongala, Hajradinovic, Koita
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