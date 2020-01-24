24 Ocak 2020, Cuma

KASIMPAŞA A.Ş.

Kasımpaşa Anıl Koç'u kadrosuna dahil etti

Kasımpaşa, Anıl Koç'u kadrosuna dahil etti
KASIMPAŞA A.Ş.
Giriş Tarihi: 24.01.2020

ekiplerinden , son olarak 1. Lig takımı Altınordu'da forma giyen 'u transfer etti.

Lacivert-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, 24 yaşındaki kanat oyuncusuyla sağlık kontrolünün ardından 3,5 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi.



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