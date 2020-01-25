MAÇ SONUCU | Kasımpaşa 1-2 Aytemiz Alanyaspor l ÖZET

Süper Lig'de sıkıntılı günler yaşayan Kasımpaşa kendi sahasında sezonun Aytemiz Alanyaspor'u konuk etti. Alanyaspor maçtan 2-1 galip ayrıldı. Kasımapaşa'da Hajradinovic kırmızı kart gördü. Öte yandan Alanyaspor'da Salih Uçan gol attı.

Süper Lig'de 19. hafta maçında Kasımpaşa, Aytemiz Alanyaspor'u ağırladı. Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda oynanan mücadeleyi Kasımpaşa 2-1 kazandı.

Alanayaspor'un gollerini 34. dakikada Cisse ve 73. dakikada Salih uçan kaydetti. Kasımpaşa'nın tek golünü 67. dakikada penaltıdan Quaresma attı. Kasımpaşa'da Hajradinovic 90+3. dakikada kırmızı kart gördü. Öte yandan Cisse ligdeki 14. golünü kaydetti.

İLK 11'LER:

KASIMPAŞA: Fatih, Hadadi, Brecka, Sarlija, Tirpan, Tarkan, Hajradinovic, Aytaç, Quaresma, Ndongala, Koita

AYTEMİZ ALANYASPOR: Marafona, N'Sakala, Welinton, Caulker, Baiano, Siopis, Salih, Fernandes, Bakasetas, Campos, Cissé

Maçtan dakikalar

27. dakikada Ndongala'nın ceza yayının gerisinde yerden yaptığı vuruşta, kaleci Marafona soluna uzanarak topu kontrol etti.

34. dakikada Aytemiz Alanyaspor öne geçti. Bakasetas'ın soldan kullandığı kornerde penaltı noktası civarında iyi yükselen Caulker'ın kafayla indirdiği topu altıpas içinde tamamlayan Cisse, meşin yuvarlağı filelere gönderdi: 0-1.

Karşılaşmanın ilk yarısını Aytemiz Alanyaspor 1-0 üstün kapattı.

Öte yandan müsabakadan önce Elazığ'ın Sivrice ilçesinde meydana gelen ve Malatya başta olmak üzere civar illerde de hissedilen depremde hayatını kaybedenler için saygı duruşunda bulunuldu.

Aytemiz Alanyaspor 4-1 kazanmıştı.