25 Ocak 2020, Cumartesi

SÜPER LİG

MAÇ SONUCU | Kasımpaşa 1-2 Aytemiz Alanyaspor l ÖZET

Alanyaspor deplasmanda kazandı!
SÜPER LİG
Güncelleme Tarihi: 25.01.2020 Giriş Tarihi: 25.01.2020

'de sıkıntılı günler yaşayan  kendi sahasında sezonun Aytemiz 'u konuk etti. Alanyaspor maçtan 2-1 galip ayrıldı. Kasımapaşa'da  Hajradinovic kırmızı kart gördü. Öte yandan Alanyaspor'da Salih Uçan gol attı.

'de 19. hafta maçında , Aytemiz 'u ağırladı. Stadı'nda oynanan mücadeleyi Kasımpaşa 2-1 kazandı.

Alanayaspor'un gollerini 34. dakikada Cisse ve 73. dakikada Salih uçan kaydetti. Kasımpaşa'nın tek golünü 67. dakikada penaltıdan Quaresma attı. Kasımpaşa'da Hajradinovic 90+3. dakikada kırmızı kart gördü. Öte yandan Cisse ligdeki 14. golünü kaydetti.

İLK 11'LER:

KASIMPAŞA: Fatih, Hadadi, Brecka, Sarlija, Tirpan, Tarkan, Hajradinovic, Aytaç, Quaresma, Ndongala, Koita

AYTEMİZ ALANYASPOR: Marafona, N'Sakala, Welinton, Caulker, Baiano, Siopis, Salih, Fernandes, Bakasetas, Campos, Cissé

Maçtan dakikalar

27. dakikada Ndongala'nın ceza yayının gerisinde yerden yaptığı vuruşta, kaleci Marafona soluna uzanarak topu kontrol etti.

34. dakikada öne geçti. Bakasetas'ın soldan kullandığı kornerde penaltı noktası civarında iyi yükselen Caulker'ın kafayla indirdiği topu altıpas içinde tamamlayan Cisse, meşin yuvarlağı filelere gönderdi: 0-1.

Karşılaşmanın ilk yarısını Aytemiz Alanyaspor 1-0 üstün kapattı.

Öte yandan müsabakadan önce Elazığ'ın Sivrice ilçesinde meydana gelen ve Malatya başta olmak üzere civar illerde de hissedilen depremde hayatını kaybedenler için saygı duruşunda bulunuldu.

Aytemiz Alanyaspor 4-1 kazanmıştı.

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