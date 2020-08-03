03 Ağustos 2020, Pazartesi

KASIMPAŞA A.Ş.

Kasımpaşa'dan Mensah hamlesi

Süper Lig ekibinden Mensah hamlesi! Anlaşma sağlandı....
KASIMPAŞA A.Ş.
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Güncelleme Tarihi: 03.08.2020 Giriş Tarihi: 03.08.2020

ve Beşiktaş'ın transfer listesinde yer alan Mensah için devreye girdi. temsilcisi Ganalı yıldızla büyük ölçüde anlaştı.

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