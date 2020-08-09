Son dakika: Mehmet Altıparmak Süper Lig ekibiyle anlaştı!

Geçtiğimiz sezon Hatayspor'u Süper Lig'e taşıyan Mehmet Altıparmak, Süper Lig ekiplerinden Kasımpaşa ile anlaşmaya vardı.

Geçtiğimiz sezon Hatayspor'u çalıştıran ve Süper Lig'e taşıyan Mehmet Altıparmak Süper Lig'e geliyor. Bein Sports'un haberine göre Kasımpaşa ile anlaşaya vardı. 51 yaşındaki teknik adam daha önce Akhisarspor, Gaziantep FK, Erzurumspor, Elazığspor, Gümüşhanespor, Denizlispor, Alanyaspor, Kartalspor, Yeni Malatyaspor, Altay, Konya Şekerspor, Tarsus ve Kocaelispor takımlarını da çalıştırmıştı.

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