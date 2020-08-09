09 Ağustos 2020, Pazar

KASIMPAŞA A.Ş.

Son dakika: Mehmet Altıparmak Süper Lig ekibiyle anlaştı!

Mehmet Altıparmak sürprizi! Süper Lig...
KASIMPAŞA A.Ş.
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Güncelleme Tarihi: 09.08.2020 Giriş Tarihi: 09.08.2020

Geçtiğimiz sezon Hatayspor'u 'e taşıyan , Süper Lig ekiplerinden ile anlaşmaya vardı.

Geçtiğimiz sezon Hatayspor'u çalıştıran ve 'e taşıyan Süper Lig'e geliyor. Bein Sports'un haberine göre ile anlaşaya vardı. 51 yaşındaki teknik adam daha önce Akhisarspor, Gaziantep FK, Erzurumspor, Elazığspor, Gümüşhanespor, Denizlispor, Alanyaspor, Kartalspor, Yeni Malatyaspor, Altay, Konya Şekerspor, Tarsus ve Kocaelispor takımlarını da çalıştırmıştı.

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