Kasımpaşa Teknik Direktörü Mustafa Denizli, 4-1 kazandıkları Beşiktaş maçı sonrası, "28.-29. haftaya taşırsak o zaman şampiyonluktan bahsedebiliriz ve bu tabloyla o haftalara girersek şampiyon da oluruz." dedi.

Kasımpaşa Teknik Direktörü Mustafa Denizli, 4-1 kazandıkları Beşiktaş maçının ardından değerlendirmelerde bulundu.



İşte Mustafa Denizli'nin yayıncı kuruluşa yaptığı açıklamalar:



"Bu tablo anormal bir tablo değil. Bu takım futboldan keyif almalı. Oynarken, seyrederken, ben kulübeden izlerken keyif almalıyım, gurur duymalıyım. Sürekli keyif almalı ve vermeli. İlk yarıda bunu başardık. Sadece penaltıları gole çevirebilsek bugün liderdik, böyle bir tablo var.



Hücuma çıktığımız sayı kadar defansta kalabalık olamıyoruz. İyi yanlarımıza bakarken eksiklerimizi de görmeliyiz."



"BİZİM MAÇLARDA ORTALAMA 4 GOL OLUYOR"



"Beşiktaş gibi şampiyonluğun en büyük adaylarından olan bir takıma 4 gol atmak ciddi bir şey. Bizim maçlarımızda ortalama 4 gol seyrediyor izleyenler. Birçoğunu biz atıyoruz, bir kısmını yiyoruz. Bu, izleyenler adına güzel bir tablo.



Her şeyiyle keyifli bir maçtı. Tabii kazanınca daha da keyifli oldu. Futbolcularımın her maçtaki istek ve arzuları bugün skora dönüştü. Puan kaybettiğimiz maçları izleyenler isteğimizi, arzumuzu görecektir."



"HEDEFİMİZDEN ASLA VAZGEÇMEYİZ"



"Kasımpaşa gol yemekten korkmuyor. Fazla gol yemek benim hoşuma gitmiyor ama bizim asıl felsefemiz yediğimizden bir fazla atmak. İlk yarı sona erdi. Daha iyisi olabilirdi. Şu anki tablo kötü değil ama düşüncelerimin 3-5 puan gerisinde bir ilk yarı oldu. Göreve başladığımız zaman bir hedef koymuştuk: Kasımpaşa'yı tarihinde ilk kez Avrupa'ya taşımak. Bu hedeften asla vazgeçmeyiz."



"29. HAFTAYA BÖYLE GİRERSEK ŞAMPİYON OLURUZ"



"Şu an 2. sıradayız, bu değişebilir çünkü daha oynanacak maçlar var. Bu tabloyu 28.-29. haftaya taşırsak o zaman şampiyonluktan bahsedebiliriz ve bu tabloyla o haftalara girersek şampiyon da oluruz."