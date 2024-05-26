Trendyol Süper Lig'de heyecan devam ediyor. Beşiktaş, Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu'nda Kasımpaşa'ya konuk olacak. Bahattin Şimşek, kritik maçta düdük çalacak. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri de yer alıyor. Peki, Kasımpaşa - Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Kasımpaşa - Beşiktaş maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Trendyol Süper Lig'de heyecan sürüyor. Kasımpaşa ile Beşiktaş kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Kasımpaşa - Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

KASIMPAŞA - BEŞİKTAŞ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Kasımpaşa - Beşiktaş maçı 26 Mayıs Pazar günü saat 19:00'de beIN Sports 5'te canlı yayınlanacak.

KASIMPAŞA - BEŞİKTAŞ MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ

Kasımpaşa: Gianniotis, Gökhan, Porozo, Sadık, Yasin, Sadiku, Fall, Hajradinovic, Aytaç, Ngoy, Da Costa

Beşiktaş: Ersin, Onur, Tayyip, Colley, Emrecan, Salih, Musrati, Rashica, Muci, Semih, Muleka