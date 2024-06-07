Peru - Paraguay maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Hazırlık maçı

Liglerin sona ermesi ile birlikte hazırlık maçları sürüyor. Peru ve Paraguay kozlarını paylaşacak. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri de yer alıyor. Peki, Peru - Paraguay maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Peru - Paraguay maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Ligler bittikten sonra ülkeler hazırlık müsabakalarını sürdürüyor. Peru ile Paraguay kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Peru - Paraguay maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

PERU - PARAGUAY MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Peru - Paraguay maçı 8 Haziran Cumartesi günü saat 03:30'da oynanacak. Maçın yayıncısı bulunmuyor.