7 HAZİRAN 2024 DÖVİZ VE ALTIN KURU | İç ve dış piyasayı etkileyen altın ve döviz kurundaki değişimler vatandaşlar tarafından merakla takip ediliyor. Dolar ve Euro'nun yanı sıra altın fiyatlarını da anlık olarak takip etmek isteyen vatandaşlar arama motorlarında 1 Dolar ne kadar? Euro, dolar, sterlin, gram, çeyrek, yarım altın kaç TL? sorularının cevabını araştırıyor. İşte 7 Haziran Cuma 2024 Döviz Kuru...
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ABD Doları: 32,25 (Alış) - 32,26 (Satış)
EURO: 35,16 (Alış) - 35,20 (Satış)
STERLİN: 40,98 (Alış) - 41,18 (Satış)
1 DOLAR = 32,26 TL
👉7 Haziran Cuma 2024 canlı altın fiyatları...
📌GRAM ALTIN NE KADAR?
Gram altın alış: 2.462,62
Gram altın satış: 2.462,95
📌ÇEYREK ALTIN NE KADAR?
Çeyrek altın alış: 3.987,00
Çeyrek altın satış: 4.055,00
📌YARIM ALTIN NE KADAR?
Yarım altın alış: 7.998,00
Yarım altın satış: 8.103,00
📌TAM ALTIN NE KADAR?
Tam altın alış: 15.947,00
Tam altın satış: 16.156,00
📌CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?
Cumhuriyet altını alış: 16.261,00
Cumhuriyet altını satış: 16.507,00
📌ATA ALTIN NE KADAR?
Ata altın alış: 16.291,00
Ata altın satış: 16.577,00
NOT: Altın fiyatlarındaki son bilgiler 7 Haziran Cuma günü saat 06.16 itibarıyla alınmıştır.