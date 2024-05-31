31 MAYIS 2024 DÖVİZ VE ALTIN KURU | İç ve dış piyasayı etkileyen altın ve döviz kurundaki değişimler vatandaşlar tarafından merakla takip ediliyor. Dolar ve Euro'nun yanı sıra altın fiyatlarını da anlık olarak takip etmek isteyen vatandaşlar arama motorlarında 1 Dolar ne kadar? Euro, dolar, sterlin, gram, çeyrek, yarım altın kaç TL? sorularının cevabını araştırıyor. İşte 31 Mayıs Cuma 2024 Döviz Kuru...
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ABD Doları: 32,2315 (Alış) - 32,2635 (Satış)
EURO: 34,8853 (Alış) - 34,9432 (Satış)
STERLİN: 40,5737 (Alış) - 40,7771 (Satış)
1 DOLAR = 32,26 TL
👉31 Mayıs Cuma 2024 canlı alt��n fiyatları...
📌GRAM ALTIN NE KADAR?
Gram altın alış: 2.422,63
Gram altın satış: 2.423,02
📌ÇEYREK ALTIN NE KADAR?
Çeyrek altın alış: 3.907,00
Çeyrek altın satış: 3.974,00
📌YARIM ALTIN NE KADAR?
Yarım altın alış: 7.838,00
Yarım altın satış: 7.941,00
📌TAM ALTIN NE KADAR?
Tam altın alış: 15.628,00
Tam altın satış: 15.833,00
📌CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?
Cumhuriyet altını alış: 16.058,00
Cumhuriyet altını satış: 16.300,00
📌ATA ALTIN NE KADAR?
Ata altın alış: 15.966,00
Ata altın satış: 16.246,00
NOT: Altın fiyatlarındaki son bilgiler 31 Mayıs Cuma günü saat 06:48 itibarıyla alınmıştır.