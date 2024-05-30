30 MAYIS 2024 DÖVİZ VE ALTIN KURU | İç ve dış piyasayı etkileyen altın ve döviz kurundaki değişimler vatandaşlar tarafından merakla takip ediliyor. Dolar ve Euro'nun yanı sıra altın fiyatlarını da anlık olarak takip etmek isteyen vatandaşlar arama motorlarında 1 Dolar ne kadar? Euro, dolar, sterlin, gram, çeyrek, yarım altın kaç TL? sorularının cevabını araştırıyor. İşte 30 Mayıs Perşembe 2024 Döviz Kuru...
💰CANLI - Güncel altın fiyatları için tıklayın! (Gram altın, çeyrek altın ne kadar?)
(Dolar-Euro-Sterlin Kaç TL?) CANLI DÖVİZ HAREKETLERİ İÇİN TIKLAYIN...
ABD Doları: 32,2721 (Alış) - 32,3028 (Satış)
EURO: 34,8937 (Alış) - 34,9581 (Satış)
STERLİN: 40,4923 (Alış) - 40,6953 (Satış)
1 DOLAR = 32,30 TL
👉30 Mayıs Perşembe 2024 canlı altın fiyatları...
📌GRAM ALTIN NE KADAR?
Gram altın alış: 2.419,17
Gram altın satış: 2.419,43
📌ÇEYREK ALTIN NE KADAR?
Çeyrek altın alış: 3.919,00
Çeyrek altın satış: 3.987,00
📌YARIM ALTIN NE KADAR?
Yarım altın alış: 7.863,00
Yarım altın satış: 7.966,00
📌TAM ALTIN NE KADAR?
Tam altın alış: 15.678,00
Tam altın satış: 15.884,00
📌CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?
Cumhuriyet altını alış: 16.119,00
Cumhuriyet altını satış: 16.363,00
📌ATA ALTIN NE KADAR?
Ata altın alış: 16.017,00
Ata altın satış: 16.298,00
NOT: Altın fiyatlarındaki son bilgiler 30 Mayıs Perşembe günü saat 06:47 itibarıyla alınmıştır.