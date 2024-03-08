1 DOLAR NE KADAR? | İç ve dış piyasayı etkileyen altın ve döviz kurundaki değişimler vatandaşlar tarafından merakla takip ediliyor. Dolar ve Euro'nun yanı sıra altın fiyatlarını da anlık olarak takip etmek isteyen vatandaşlar arama motorlarında 1 Dolar ne kadar? Euro, dolar, sterlin, gram, çeyrek, yarım altın kaç TL? sorularının cevabını araştırıyor. İşte 8 Mart Cuma 2024 Döviz Kuru...
💰CANLI - Güncel altın fiyatları için tıklayın! (Gram altın, çeyrek altın ne kadar?)
(Dolar-Euro-Sterlin Kaç TL?) CANLI DÖVİZ HAREKETLERİ İÇİN TIKLAYIN...
ABD Doları: 31,95 (Alış) - 31,95 (Satış)
EURO: 34,88 (Alış) - 35,03 (Satış)
STERLİN: 40,44 (Alış) - 40,65 (Satış)
1 DOLAR = 31,95 TL
👉8 Mart Cuma 2024 canlı altın fiyatları...
💰CANLI - Güncel altın fiyatları için tıklayın! (Gram altın, çeyrek altın ne kadar?)
📌GRAM ALTIN NE KADAR?
Gram altın alış: 2.214,46
Gram altın satış: 2.214,78
📌ÇEYREK ALTIN NE KADAR?
Çeyrek altın alış: 3.800,00
Çeyrek altın satış: 3.873,00
📌YARIM ALTIN NE KADAR?
Yarım altın alış: 7.623,00
Yarım altın satış: 7.794,00
📌TAM ALTIN NE KADAR?
Tam altın alış: 15.222,00
Tam altın satış: 15.681,00
📌CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?
Cumhuriyet altını alış: 15.420,00
Cumhuriyet altını satış: 15.653,00
📌ATA ALTIN NE KADAR?
Ata altın alış: 15.710,00
Ata altın satış: 16.431,00
NOT: Altın fiyatlarındaki son bilgiler 8 Mart Cuma günü saat 06.14 itibarıyla alınmıştır.