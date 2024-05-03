3 MAYIS 2024 DÖVİZ VE ALTIN KURU | İç ve dış piyasayı etkileyen altın ve döviz kurundaki değişimler vatandaşlar tarafından merakla takip ediliyor. Dolar ve Euro'nun yanı sıra altın fiyatlarını da anlık olarak takip etmek isteyen vatandaşlar arama motorlarında 1 Dolar ne kadar? Euro, dolar, sterlin, gram, çeyrek, yarım altın kaç TL? sorularının cevabını araştırıyor. İşte 3 Mayıs Cuma 2024 Döviz Kuru...
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ABD Doları: 32,37 (Alış) - 32,38 (Satış)
EURO: 34,73 (Alış) - 34,84 (Satış)
STERLİN: 40,37 (Alış) - 40,58 (Satış)
1 DOLAR = 32,38 TL
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👉3 Mayıs Cuma 2024 canlı altın fiyatları...
📌GRAM ALTIN NE KADAR?
Gram altın alış: 2.394,84
Gram altın satış: 2.395,25
📌ÇEYREK ALTIN NE KADAR?
Çeyrek altın alış: 3.940,00
Çeyrek altın satış: 4.002,00
📌YARIM ALTIN NE KADAR?
Yarım altın alış: 7.904,00
Yarım altın satış: 8.004,00
📌TAM ALTIN NE KADAR?
Tam altın alış: 15.735,00
Tam altın satış: 15.935,00
📌CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?
Cumhuriyet altını alış: 16.081,00
Cumhuriyet altını satış: 16.324,00
📌ATA ALTIN NE KADAR?
Ata altın alış: 16.159,00
Ata altın satış: 16.363,00
NOT: Altın fiyatlarındaki son bilgiler 3 Mayıs Cuma günü saat 06.08 itibarıyla alınmıştır.