İç ve dış piyasayı etkileyen altın ve döviz kurundaki değişimler vatandaşlar tarafından merakla takip ediliyor. Dolar ve Euro'nun yanı sıra altın fiyatlarını da anlık olarak takip etmek isteyen vatandaşlar arama motorlarında 1 Dolar ne kadar? Euro, dolar, sterlin, gram, çeyrek, yarım altın kaç TL? sorularının cevabını araştırıyor. İşte 23 Kasım 2022 Döviz Kuru...
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ABD Doları: 18,63 (Alış) - 18,63 (Satış)
EURO: 19,21 (Alış) - 19,22 (Satış)
STERLİN: 22,09 (Alış) - 22,20 (Satış)
1 DOLAR = 18,63 TL
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👉23 Kasım Çarşamba 2022 canlı altın fiyatları...
📌GRAM ALTIN NE KADAR?
Gram altın alış: 1.042,14
Gram altın satış: 1.042,29
📌ÇEYREK ALTIN NE KADAR?
Çeyrek altın alış: 1.692,00
Çeyrek altın satış: 1.725,00
📌YARIM ALTIN NE KADAR?
Yarım altın alış: 3.404,00
Yarım altın satış: 3.451,00
📌TAM ALTIN NE KADAR?
Tam altın alış: 6.809,00
Tam altın satış: 6.878,00
📌CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?
Cumhuriyet altını alış: 6.982,00
Cumhuriyet altını satış: 7.087,00
📌ATA ALTIN NE KADAR?
Ata altın alış: 6.998,00
Ata altın satış: 7.059,00
NOT: Altın fiyatlarındaki son bilgiler 23 Kasım Çarşamba günü saat 12.17 itibarıyla alınmıştır.