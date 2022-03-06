Survivor All Star 2022'de heyecan dorukta. Yarışmanın sıkı takipçileri arama motorlarında birleşme partisine gitmeyi garantileyen isimleri araştırıyor.Daha önce kadınlarda Elif ve Nagihan erkeklerde ise Berkan ve Anıl dokunulmazlık alarak partiye katılmayı garantilemişti. Survivor'da yeni bölümde ise ödül oyununda kazanan takımı belli oldu. Peki, survivor yeni bölümde ödül oyununu kim kazandı? Survivor'da eleme ne zaman olacak?

Sevilen yarışma programı Survivor'da heyecan devam ediyor. 6 Mart Pazar günü yayınlanacak yeni bölümde ödül oyunu heyecanı yaşandı. Ünlüler ve Gönüllüler takımı ödülü kazanmak için kıyasıya rekabet etti. İşte survivor'da yaşanan son detaylar...

SURVIVOR ÖDÜL OYUNUNU KİM KAZANDI? 6 MART

Survivor All Star'da birleşme partisinin heyecanı yaşanmaya başladı. Kıyasıya rekabet eden yarışmacılardan birleşme partisine katılacak ilk 4 isim belli oldu. Bu isimler Nagihan, Anıl, Elif ve Berkan oldu. Survivor'da yeni bölümde ise yarışmacılar arasında ödül oyunu rekabeti yaşandı. Bu ödül oyununun kazananı gönüllüler takımı oldu.

