Sevilen yarışma programı Survivor'a damga vurmuş isimlerden biri olan Anıl Berk Baki, 2022 Survivor All Star ile de dikkatleri üzerine çekti. Anıl Berk Baki, yarışmacılar arasında en çok merak edilen isimlerden biri oldu. Özellikle, mesleği, yaşı, memleketi ve kariyeri merak konusu oldu. Peki, Survivor Anıl kimdir? Survivor 2022 All Star yarışmacısı Anıl Berk Baki nereli? Kaç yaşında? Mesleği ne?

Survivor 2022 All Star heyecanı devam ediyor. Arama motorlarında en çok araştırılan isimlerden biri de Anıl Berk Baki oldu. Survivor 2022 kadrosunun iddialı isimlerinden Anıl Berk Baki'nin kariyeri, yaşı ve memleketi merak ediliyor. İşte detaylar...

ANIL BERK BAKİ KİMDİR? KAÇ YAŞINDA? NERELİ?

Survivor Anıl Berk Baki, 1991 yılında İstanbul'da dünyaya geldi ancak aslen Trabzonludur. Yeditepe Üniversitesi Reklam Tasarımı ve İletişim Bölümü mezunu Anıl Berk Baki, yelken sporu ile ilgilenmekte ve aynı zamanda Milli sporcudur. 180 cm boyundaki Anıl Berk Baki 84 kilodur. Aynı zamanda Crossfit antrenörlüğü yapan Anıl Berk Baki, Amerikan futbolu, voleybol ve atletizm ile de ilgilenmiştir.