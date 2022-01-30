Sevilen yarışma programı Survivor'a damga vurmuş isimlerden biri olan Berkan Karabulut, 2022 Survivor All Star ile de dikkatleri üzerine çekti. Berkan Karabulut, yarışmacılar arasında en çok merak edilen isimlerden biri oldu. Özellikle, mesleği, yaşı, memleketi ve kariyeri merak konusu oldu. Peki, Survivor Berkan Karabulut kimdir? Survivor 2022 All Star yarışmacısı Berkan Karabulut nereli? Kaç yaşında? Mesleği ne?

Survivor 2022 All Star heyecanı devam ediyor. Arama motorlarında en çok araştırılan isimlerden biri de Berkan Karabulut oldu. Survivor 2022 kadrosunun iddialı isimlerinden Berkan Karabulut'un kariyeri, yaşı ve memleketi merak ediliyor. İşte detaylar...

👉 BERKAN KARABULUT KİMDİR? KAÇ YAŞINDA? NERELİ? MESLEĞİ NE?

Berkan Karabulut, 23 Eylül 1994 tarihinde İstanbul'da dünyaya gözlerini açmıştır. Üç çocuklu Yugoslav bir ailenin çocuğudur. Çok sık okul değiştirmiştir. Bunun nedeni basketbol ile de ilgilendiği için en iyi basketbol takımlarının olduğu okullara gitmiştir. 7 yaşında iken futbola başlamıştır. Daha sonra da pek çok spor dalı ile yakından ilgilenmiştir. İstanbul'un en iyi basketbol takımlarında yer almıştır. 2 yıl A Takım seviyesinde basketbolcu olarak oynamıştır. 2011 senesinde Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi'nde okumaya başlamıştır. 2015 senesinde eğitimini başarı ile tamamlamış ve mezun olmuştur.