Survivor'a sergilediği performans kadar tartışmalarıyla damga vuran Nagihan Karadere'nin Berna Keklikler ile yaşadığı tratışma gündem oldu. Peki, Nagihan Karadere kimdir? Survivor 2022 All Star yarışmacısı Nagihan Karadere nereli? Kaç yaşında?

Sevilen yarışma programı Survivor'a damga vurmuş isimlerden biri olan Nagihan Karadere, 2022 Survivor All Star ile de dikkatleri üzerine çekti. Nagihan Karadere, yarışmacılar arasında en çok merak edilen isimlerden biri oldu. Özellikle, mesleği, yaşı, memleketi ve kariyeri merak konusu oldu. Peki, Survivor Nagihan kimdir? Survivor 2022 All Star yarışmacısı Nagihan Karadere nereli? Kaç yaşında? Mesleği ne?



Survivor Nagihan kimdir?

Nagihan Karadere, 16 Şubat 1984 tarihinde Adana Kadirli ilçesinde doğdu. Türk kısa mesafe ve engelli koşucusu olan Nagihan Karadere, 400m engelli rekor derecesi 55.09 saniyedir. 2012 Londra olimpiyatlarında A barajını geçerek olimpiyatlarda yarışmıştır.



