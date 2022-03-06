Survivor'da büyük heyecan sürmeye devam ediyor. Birleşme partisine katılan ilk kadın yarışmacı Elif Yıldırım Gören oldu. Peki Elif Gören kimdir? Elif Gören hangi spor dalında yarışıyor? İşte Elif Gören'e dair son detaylar...

Survivor Elif kimdir? Elif Gören, başarılı performansı ve sakin duruşu ile Survivor'ın favori yarışmacıları arasında yer alıyor. Büyük finale günler kala eleme potasına giren Survivor Elif'in hayatı ekran başındakilerin gündemine geldi. Başarılı bir atletizm kariyeri bulunan Elif Yıldırım Gören, adada çizdiği performanslarla dikkatleri üzerine çekiyor. İşte, Survivor Elif Yıldırım Gören'in biyografisi ve hayatıyla ilgili merak edilen bilgiler.

Survivor'da büyük finale günler kala, şampiyon adaylarından olan Survivor Elif, eleme adayı oldu. Elif'in adadan gidip gitmeyeceği merak edilirken, izleyenler de Survivor Elif'in yaşını, mesleğini ve hayatını sorgulamaya başladı. Bursa'nın İznik ilçesinde doğan Elif Yıldırım Gören, 400 metre engelli yarışında uzmanlaşmış kadın koşucudur.

SURVİVOR ELİF KİMDİR?

Elif Yıldırım Gören, 14 Şubat 1990 tarihinde Bursa'nın İznik ilçesinde dünyaya geldi. 400 metre engelli yarışında uzmanlaşmıştır. 1.70 boyunda ve 55 kilo olan Elif Gören, Kemal Şencan ve Fausto Ribeiro tarafından çalıştırılan ENKA Spor Kulübü üyesidir. Elif Yıldırım Gören, 2012 Yaz Olimpiyatları'ndaki 4 × 400m bayrak yarışı etkinliğine katılan en genç milli atletizm takımı üyesi olmuştur.

SURVİVOR ELİF KİMİNLE EVLİ?

Elif Yıldırım Gören, Enka Spor kulübünün İdari Menajeri ve Yöneticisi Yalım Gören ile evli.

Survivor 2020 sezonunun Ünlüler yarışmacılarından biri olan Elif Yıldırım Gören, sembol oyununu kazandı ve 2020'de çeyrek finale kalan ilk isim oldu.