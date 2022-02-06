Ekranların en çok sevilen yarışmalarından olan Survivor All Star'da dokunulmazlık oyunu heyecanı yaşanıyor... 6 Şubat 2022 Survivor yeni bölümünde Ünlüler ve gönüllüler, dokunulmazlık oyununda çok zorlu bir mücadele verdi. Survivor'da 2. eleme adayı kim oldu? Sürgün adasına giden ikinci isim kim oldu? İşte tüm detaylar...

Ekranların en çok sevilen yarışmalarından olan Survivor All Star'da dokunulmazlık oyunu heyecanı yaşanıyor... 6 Şubat 2022 Survivor yeni bölümünde Ünlüler ve gönüllüler, dokunulmazlık oyununda çok zorlu bir mücadele verdi. Peki, Survivor All Star'da dokunulmazlık oyununu hangi takım kazandı? Survivor'da 2. eleme adayı kim oldu? Sürgün adasına giden ikinci isim kim oldu? İşte tüm detaylar... | Son dakika Survivor haberleri



SURVİVOR 6 ŞUBAT DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?

Survivor 2022 All Star'ın 6 Şubat akşamı ekrana gelen bölümünde dokunulmazlık oyununu için Gönüllüler takımı ile Ünlüler takımı yarışmacıları kıyasıyal mücadele etti.

Survivor 6 Şubat Dokunulmazlık oyununu kazanan takım Gönüllüler oldu. Gönüllüler takımı Ünlüler takımını hem kadınlarda hem de erkeklerde 8-3 yendi.

BİREYSEL DOKUNULMAZLIĞI KİMLER ALDI?

Ünlüler takımının en çok puanına sahip olan ve dokunulmaz olan isimler kadınlarda Sema Aydemir, erkeklerde ise Parviz Abdullayev oldu. Ayrıca adaylıkları devam eden Mert, Birsen ve Barış da bu hafta yazılamayacaklar.



Haftanın ilk dokunulmazlığını kazanan takım Gönüllüler oldu. Ünlüler takımından yapılan konsey sonucunda Furkan, sürgün adasına giderek ilk eleme adayı oldu. Survivor'da 2. dokunulmazlık oyununun kazananı da Gönüllüler takımı oldu. Ünlüler takımı için yapılan konseyde belirlenen 2. eleme adayı ise Bora oldu.

İŞTE ELEME ADAYLARI

Survivor'da geçen hafta Aycan'ın kendi isteğiyle adadan ayrılmasıyla Barış, Birsen, Mert ve Berna adaylarından biri adaya veda etmemişti. Bu hafta da Survivor'da Furkan ve Bora dışında 2 aday çıkacak ve toplamda 8 isimden 1'i adaya veda edecek.

