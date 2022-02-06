SURVİVOR SUDE BURCU KİMDİR? KAÇ YAŞINDA? NERELİ?
Sude Burcu, 11 Mayıs 1996 tarihinde İzmir'de doğdu. Babası futbol antrenörü, annesi pilates eğitmeni olan sporcunun, 2 kız kardeşi de kendisi gibi tekvandocu. Manisa Celal Bayar Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi 3. sınıf öğrencisi olan Burcu , İzmir Büyükşehir Belediyesi'nde spor hayatına profesyonel olarak devam ediyor ve aynı zamanda da zumba eğitmenliği yapıyor. 1.66 boyunda ve 57 kilo olan sporcunun, 2 kez Avrupa 3'lüğü, 1 kez Balkan Şampiyonluğu, 7 kez Türkiye Şampiyonluğu bulunmaktadır.
MERT ÖCAL VE SUDE BURCU AŞKINDA SULAR DURULMUYOR!
Survivor yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Fragmanda Sude Burcu ve Mert Öcal'ın diyalogları dikkatlerden kaçmadı.