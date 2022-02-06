Survivor Atakan Işıktutan kimdir? Survivor Atakan Işıktutan sakatlığında son durum ne?
Survivor 2022'de yayınlanan son bölüme Atakan Işıktutan'ın sakatlığı damga vurdu. 2019 Survivor yarışmacılarından Atakan Işıktutan, 2022 All Star kadrosuna yedeklerden giriş yaptı. Peki Atakan Işıktutan sakatlandı mı? Survivor Atakan Işıktutan sağlık durumu nasıl? Atakan Işıktutan kimdir? İşte detaylar...
Haberler Haberleri Yayın Tarihi: 07.02.2022- 01:24
2019 Survivor yarışmacılarından Atakan Işıktutan, 2022 All Star kadrosuna yedeklerden giriş yaptı. Yayınlanan 17. bölümde dokunulmazlık oyununda yaşanan kıyasıya mücadele dikkat çekti.
ATAKAN IŞIKTUTAN KİMDİR?
Atakan Işıktutan 1994 yılında doğmuştur. Aslen Rizeli olan Işıktutan, 2016'da İstanbul Maltepe Üniversitesi İktisat Bölümü'nden mezundur. 2018 yılında Üsküdar Üniversitesi Yeni Medya ve Gazetecilik bölümünde yüksek lisansa başlamıştır. Sporla 4 yaşında yüzmeyle tanışmış ve sonrasında tüm hayatı boyunca devam etmiştir. İlkokul, ortaokul ve lise yılları basketbolla geçmiştir, İstanbul içerisinde güzel başarılar elde ettiği bilinmektedir. 2013'te basketbolu bıraktı ve fonksiyonel fitness adı altında CrossFit'le ilgilenmeye başlamıştır. Son yıllarda CrossFit yarışmalarına katılıp başarılar sergilemiştir. 2018'de yapılan son şampiyonada kendi kategorisinde 1., yine aynı sene yapılan salon Türkiye Kürek Şampiyonası'nda 2. olmuştur. Ayrıca diksiyon ve oyunculuk eğitimleri almıştır.