Ekranların en çok sevilen yarışmalarından olan Survivor All Star'da dokunulmazlık oyunu heyecanı yaşanıyor... 6 Şubat 2022 Survivor yeni bölümünde Ünlüler ve gönüllüler, dokunulmazlık oyununda çok zorlu bir mücadele verdi. Survivor'da 2. eleme adayı kim oldu? Sürgün adasına giden ikinci isim kim oldu? İşte tüm detaylar...