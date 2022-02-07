ÖSYM'nin düzenlediği Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı için heyecan arttı. Öğrenciler, 13 Ocak 2022'de başlayan başvuruların ne zaman sona ereceğini araştırıyor. Peki, 2022 MSÜ sınavı ne zaman yapılacak? MSÜ sınav başvuruları bitti mi, ne zaman sona eriyor? 2022 MSÜ sınav ücreti, son ödeme tarihi ne zaman? MSÜ ödeme noktaları...

Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) başvuruları hakkında araştırmalar hız kazandı. 13 Ocak 2022'de başlayan başvurular için zaman daralıyor. MSÜ başvuruları online ortamda ÖSYM'nin, 'https://ais.osym.gov.tr' adresinden yapılabilir. Ayrıca başvuruları, ÖSYM Başvuru Merkezleri aracılığıyla da yapılabiliyor. Peki, MSÜ sınav başvuruları bitti mi, ne zaman sona eriyor? 2022 MSÜ sınav ücreti, son ödeme tarihi ne zaman? MSÜ ödeme noktaları...

MSÜ BAŞVURULARI NE ZAMAN BİTECEK?

13 Ocak'ta başlayan MSÜ başvuruları 9 Şubat'ta bitecek. Geç başvuru gününün ise 22 Şubat olduğu belirtildi.

MSÜ BAŞVURU ÜCRETİ NE KADAR?

Bu yıl MSÜ başvuruları için 130 TL alınacak. Ayrıca geç başvuru gününde yapılan başvurularda sınav ücreti, %50 artırımlı olacak.

MSÜ BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

MSÜ başvuruları online ortamda ÖSYM'nin, 'https://ais.osym.gov.tr' adresinden yapılabilir. Ayrıca başvuruları, ÖSYM Başvuru Merkezleri aracılığıyla da yapabilirsiniz. Sınava başvuruda HES kodu bilgisi istenecek. Bu nedenle, başvuruda bulunmadan önce HES kodu edinmiş olmalısınız HES kodunu Sağlık Bakanlığının, 'https://hayatevesigar.saglik.gov.tr' adresinden edinebilirsiniz. 2022 MSÜ başvuru kılavuzuna ÖSYM'nin, 'https://www.osym.gov.tr/TR,22531/2022-msu-kilavuz-ve-basvuru-bilgileri.html' adresinden ulaşabilirsiniz.

MSÜ BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

1) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak (Çifte vatandaşlığı olan adaylar sınava başvurabilirler ancak, Harp Okulları/Astsubay Meslek Yüksekokullarından mezun olacakları tarihe kadar diğer vatandaşlıklarından vazgeçmeleri gerekeceğini göz önünde bulundurmalıdırlar.).

2) Harp Okullarına (HO) kadın ve erkek, Astsubay Meslek Yüksekokullarına (Asb. MYO) sadece erkek öğrenci alınacaktır.

3) Gün ve aya bakılmaksızın Harp Okulları için en fazla 20 (yirmi) yaşında olmak (01 Ocak 2002 ve sonrası doğumlu), Astsubay Meslek Yüksekokulları için en fazla 21 (yirmibir) yaşında olmak. (01 Ocak 2001 ve sonrası doğumlu) Yaş hesabı, içinde bulunulan yıldan doğum yılı çıkarılarak hesap edilecektir. Çıkarma işlemi sonucunda elde edilen rakam Harp Okulları için 20, Astsubay Meslek Yüksekokulları için 21 ve daha küçük olmalıdır. Kadın öğrenciler, sadece Harp Okullarına (HO) alınacağından kadın öğrencilerin, en fazla 20 (yirmi) yaşında olmaları (2002 ve sonrası doğumlu) gerekmektedir.

4) Lise ve dengi okullarda öğrenciliği devam edenler için 2022 yılında Harp Okulları ve Astsubay Meslek Yüksekokullarının kesin kayıt işlemlerinin son tarihine kadar mezun olmak veya dönemine bakılmaksızın 2020 ve 2021 yılında mezun olmak (Daha önceki yıllarda mezun olanlar başvuramazlar.). Lise ve dengi okulların tamamından bu maddede belirtilen tarihlerde mezun olan/mezun olabilecek tüm adayların başvuru yapmalarında herhangi bir engel bulunmamaktadır. 2019 yılı ve öncesi bir ortaöğretim kurumundan mezun olanların başvuru yapmaları sistem tarafından engellenecektir (MEB e-Okulda birden fazla ortaöğretim bilgisi olup bunlardan herhangi biri 2019 ve öncesi mezun durumda olanlar dâhil).

5) Harp Okulları ve Astsubay Meslek Yüksekokullarına başvuru için Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığınca 27 Mart 2022 tarihinde yapılacak 2022 Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavına (2022-MSÜ) katılmış ve bu sınavdan Milli Savunma Bakanlığınca belirlenecek olan çağrı taban puanı almış olmak.

6) ÖSYM Başkanlığınca yapılacak 2022 Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavına (2022-MSÜ) katılan adaylar, Harp Okulları ve Astsubay Meslek Yüksekokulları tercihlerini, Milli Savunma Bakanlığı tarafından adaylara duyurulacak tarihler arasında https://personeltemin.msb.gov.tr internet adresine girerek yapmaları gerekmektedir (Belirtilen süre içerisinde internet sitesi üzerinden tercihini yapmayan adaylar, 2'nci seçim aşamalarına çağrılmayacaklardır.).

7) Aday yerleştirme işlemlerine esas olmak üzere;

a) Harp Okulları için ÖSYM Başkanlığınca yapılacak olan 2022-YKS TYT (2021-YKS TYT sınavına girmiş, 200 ve üzerinde puan almış adaylar, 2022-YKS TYT oturumuna katılmayabilirler, ancak MSÜ teklifi doğrultusunda MSB'nin bir taban puan belirleyeceğini göz önünde bulundurmalıdırlar.) ile 2022- YKS Alan Yeterlilik Testlerine (AYT) katılmış, 2022-YKS Sayısal, Eşit Ağırlık ve Sözel Puan türünden MSÜ'nün teklifi doğrultusunda Milli Savunma Bakanlığınca belirlenmiş taban puan türünü almış olmak,

b) Astsubay Meslek Yüksekokulları için ÖSYM Başkanlığınca yapılacak olan 2022-YKS Temel Yeterlilik Testi (TYT)'ne katılmış (2021-YKS TYT sınavına girmiş, 200 ve üzerinde puan almış adaylar, 2022-YKS TYT oturumuna katılmayabilirler ancak MSÜ teklifi doğrultusunda MSB'nin bir taban puan belirleyeceğini göz önünde bulundurmalıdırlar.) ve MSÜ'nün teklifi doğrultusunda Milli Savunma Bakanlığınca belirlenecek 2022-YKS TYT taban puanı almış olmak,

c) MSB tarafından belirlenecek olan taban puanı alamamış olan adayların, 2'nci seçim aşamalarına katılmış ve başarılı olmuş olsalar dahi taban puanını alamadıkları okul türü için askeri öğrenci adaylıkları sonlandırılır,

ç) Ayrıca MSB tarafından Harp Okulları adaylarına YKS Başarı Sıralamaları için bir alt sınır koyulabilecek, bahse konu alt sınırın koyulması durumunda adayların alt sınırın altında kaldıkları okul için adaylıkları sonlandırılabilecektir.

8) Kendisinin, annesinin, babasının, kardeşlerinin ve velisinin;

a) Milli güvenliğe tehdit oluşturduğu tespit edilen yapı, oluşum veya gruplara ya da terör örgütlerine üyeliği, irtibatı veya iltisakı bulunmamak,

b) Terör örgütleriyle eylem birliği içerisinde olmamış, bu örgütlere yardım etmemiş, kamu imkân ve kaynaklarını bu örgütleri desteklemeye yönelik kullanmamış ya da kullandırmamış, bu örgütlerin propagandasını yapmamış olmak,

c) Türk Silahlı Kuvvetlerinin manevi şahsiyetine gölge düşürmemiş ve askerliğin şeref ve haysiyeti ile bağdaşmayacak fiil ve hareketlerde bulunmamış olmak,

ç) Toplumca tasvip edilmeyen ve uygun görülmeyen kazanç yollarında çalışmamış ve halen çalışmamakta olmak,

d) Devletin şahsiyetine karşı işlenen suçlar ile basit ve nitelikli zimmet, irtikâp, iftira, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanma, yalan yere tanıklık, yalan yere yemin, cürüm tasnii, ırza geçmek, sarkıntılık, kız, kadın veya erkek kaçırmak, fuhşiyata tahrik, gayri tabii mukarenet, dolanlı iflas gibi yüz kızartıcı veya şeref ve haysiyeti kırıcı suçlar ile istimal ve istihlak kaçakçılığı hariç olmak üzere kaçakçılık, resmî ihale ve alım ve satımlara fesat karıştırma, devlet sırlarını açığa vurma suçlarından birinden mahkûmiyeti bulunmamak,

e) Yapılacak arşiv araştırması ve güvenlik soruşturması sonucunda ilgili mevzuatlara göre şüpheli ya da sakıncalı halleri bulunmamak.

9) Taksirli suçlar hariç olmak üzere, affa veya zaman aşımına uğramış yahut para cezasına çevrilmiş veya ertelenmiş hükümlülüklerine ilişkin kayıtları adlî sicilden çıkartılmış olsa bile bir cürümden hükümlü bulunmamak veya soruşturma altında olmamak,

10) Bir askeri okuldan çıkmış veya çıkarılmamış, sivil okullardan ise çıkarılmamış olmak,

11) Evli, hamile, çocuklu olmamak, daha önceden evlenmemiş olmak,

12) Herhangi bir kadınla veya erkekle nikahsız olarak karı-koca gibi birlikte yaşamamış/yaşamıyor olmak veya gayritabii cinsi eğilimleri tespit edilmemiş olmak,

13) 'Türk Silahlı Kuvvetleri, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı Sağlık Yeteneği Yönetmeliği'nde belirtilen askerî okullara girecek öğrenci adaylarına ilişkin sağlık kriterlerine sahip olmak,

14) Harp Okulları Kanunu ve Yönetmeliği ile Astsubay Meslek Yüksekokulları Kanunu ve yönetmeliğinde belirtilen 'Giriş Şartlarını' taşımak,

15) Harp Okulları ve Astsubay Meslek Yüksekokulları için yapılacak olan sınav, mülakat ve diğer seçim işlemleri sonundaki değerlendirme sıralamasında önceden belirlenen kontenjan içinde bulunmak,

16) 'Askerî Okullara Alınan Öğrenciler ile Silahlı Kuvvetler Hesabına Fakülte ve Yüksekokullarda Okuyan Öğrenciler İçin Yüklenme Senedi Düzenlenmesine ve Bu Okullardan Çeşitli Sebeplerle Ayrılacak Öğrencilere veya Kefillerine Ödettirilecek Tazminata Dair Yönetmelik'te belirtilen yüklenme ve kefalet senetlerini düzenlemek,

17) İlgili askeri okulda katıldıkları intibak eğitimini başarılı bir şekilde tamamlamak.