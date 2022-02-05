Survivor 2022 All Star kadrosuna yeni katılan yedekler arasında en dikkat çeken isim Gizem Memiç oldu. Gizem Memiç 2010 yılında Miss Turkey birincisi seçilirken 2016 yılında Survivor'a katılmıştı. İşte Gizem Memiç hakkında bilinmeyen tüm detaylar...

Survivor 2022 All Star kadrosuna katılan yeni yedekler arasında yer alan Gizem Memiç kimdir sorusu araştırma konusu olmaya devam ediyor. 2010 yılında Miss Turkey birincisi seçilen Gizem Memiç Survivor'a daha önce 2016 yılında katıldı ve 10. oldu. İşte hayatı ve kariyeri hakkında merak edilenler...









SURVİVOR GİZEM MEMİÇ KİMDİR?

Survivor Gizem Memiç, 16 Mayıs 1990 tarihinde doğdu. Türk model ve güzellik kraliçesi. 1 Nisan 2010 tarihinde Miss Turkey seçilmiştir.

Tacını bir önceki yılın kraliçesi Miss Turkey 2009 Ebru Şam'dan aldı. Türkiye'yi hem Miss World Dünya Güzellik Yarışması'nda hem de Miss Universe Kâinat Güzellik Yarışması'nda temsil etti.

Bilkent Üniversitesi İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı mezunudur.7 Şubat 2016 tarihinde başlayan Survivor Ünlüler-Gönüllüler yarışmasında Gönüllüler takımında yer aldı. Yarışmanın 115. gününde adaya veda ederek Survivor 2016'da 10. oldu.