1 Bitcoin bugün kaç lira? (TL) 22 Ağustos 2020 Bitcoin kuru hareketleri…

22 Ağustos Çarşamba gününe ait bitcoin fiyatları binlerce yatırımcı tarafından araştırılıyor. Arama motorlarında en çok aratılan sorulardan biri “1 bitcoin kaç TL oldu? 1 bitcoin kaç TL? Bitcoin kurunda son durum ne?” sorguları oldu. İşte yatırımcıların sorularına cevap bulabileceği Bitcoin serbest piyasalardan son dakika gelişmeleri...

22 Ağustos 2020 Cumartesi gününe ait güncel kripto fiyatları şu şekilde.

BTC TRY Alış: 85149 TRY Satış: 84970 TRY

DASH TRY Alış: 647,5 TRY Satış: 642,3 TRY

EOS TRY Alış: 24,02 TRY Satış: 23,82 TRY

ETH TRY Alış: 2856 TRY Satış: 2855 TRY

LINK TRY Alış: 103,31 TRY Satış: 103,1 TRY

LTC TRY Alış: 437,4 TRY Satış: 435,1 TRY

NEO TRY Alış: 124,58 TRY Satış: 123,5 TRY

USDT TRY Alış: 7,441 TRY Satış: 7,43 TRY

XLM TRY Alış: 0,7332 TRY Satış: 0,7295 TRY

XRP TRY Alış: 2,063 TRY Satış: 2,057 TRY

ATOM TRY Alış: 41,51 TRY Satış: 41,06 TRY

XTZ TRY Alış: 25,14 TRY Satış: 25 TRY

