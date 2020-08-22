22 Ağustos 2020, Cumartesi

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1 Bitcoin bugün kaç lira? (TL) 22 Ağustos 2020 Bitcoin kuru hareketleri…

1 Bitcoin bugün kaç lira?
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Güncelleme Tarihi: 22.08.2020 Giriş Tarihi: 22.08.2020

Çarşamba gününe ait fiyatları binlerce yatırımcı tarafından araştırılıyor. Arama motorlarında en çok aratılan sorulardan biri “1 bitcoin kaç TL oldu? 1 bitcoin kaç TL? Bitcoin kurunda son durum ne?” sorguları oldu. İşte yatırımcıların sorularına cevap bulabileceği Bitcoin serbest piyasalardan son dakika gelişmeleri...

2020 Cumartesi gününe ait güncel kripto fiyatları şu şekilde.
BTC Alış: 85149 TRY Satış: 84970 TRY
DASH TRY Alış: 647,5 TRY Satış: 642,3 TRY
EOS TRY Alış: 24,02 TRY Satış: 23,82 TRY
ETH TRY Alış: 2856 TRY Satış: 2855 TRY
LINK TRY Alış: 103,31 TRY Satış: 103,1 TRY
LTC TRY Alış: 437,4 TRY Satış: 435,1 TRY
NEO TRY Alış: 124,58 TRY Satış: 123,5 TRY
USDT TRY Alış: 7,441 TRY Satış: 7,43 TRY
XLM TRY Alış: 0,7332 TRY Satış: 0,7295 TRY
XRP TRY Alış: 2,063 TRY Satış: 2,057 TRY
ATOM TRY Alış: 41,51 TRY Satış: 41,06 TRY
XTZ TRY Alış: 25,14 TRY Satış: 25 TRY

İşte dövizde son durum! haberin devamı

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