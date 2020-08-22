22 Ağustos 2020, Cumartesi

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İşte dövizde son durum! 22 Ağustos dolar, euro, pound kaç lira? (TL) İşte güncel döviz fiyatları...

İşte dövizde son durum!
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Güncelleme Tarihi: 22.08.2020 Giriş Tarihi: 22.08.2020

Binlerce yatırımcı fiyatlarındaki hareketliliği takip ediyor. Döviz fiyatlarında son dakika gelişmeleri yaşanıyor. Yatırımcılar heyecanla gidişatı takip ediyor. , ve yatırımcıları yatırım için en doğru zamanı yakalamaya çalışıyor. Peki,22 Ağustos dolar, euro, pound kaç lira? (TL) İşte güncel döviz fiyatları...

fiyatları hakkında binlerce yatırımcı arama motorlarında araştırma yapıyor. Merak edilen sorgular arasında " kaç TL oldu? Merkez bankası dolar, ve kaç lira? Euro ne kadar? 1 dolar kaç lira?" sorguları da yer alıyor. İşte gram altın fiyatları ve son dakika gelişmeleri...

İşte 22 Ağustos 2020 güncel döviz fiyatları...

DOLAR KADAR? 22 AĞUSTOS

Dolar alış: 7,3317 TL Satış: 7,3407 TL

EURO NE KADAR? 22 AĞUSTOS

Euro alış: 8,6359 TL Satış: 8,6419 TL

POUND NE KADAR? 22 AĞUSTOS

Pound alış: 9,5938

Pound satış: 9,6193

Altın piyasasında bugün! haberin devamı

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