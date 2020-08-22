İşte dövizde son durum! 22 Ağustos dolar, euro, pound kaç lira? (TL) İşte güncel döviz fiyatları...

Binlerce yatırımcı altın fiyatlarındaki hareketliliği takip ediyor. Altın fiyatlarında son dakika gelişmeleri yaşanıyor. Kapalıçarşı altın fiyatlarında hareketlilik sürüyor yaşandı. Başkan Erdoğan'ın açıkladığı müjdeli haberin etkileri altın piyasasında hissedilmeye başladı. Yatırımcılar heyecanla gidişatı takip ediyor ve yatırım yapacak en doğru zamanı yakalamaya çalışıyor. Peki, 22 Ağustos 2020 Gram altın, çeyrek alın, yarım altın ve tam altın ne kadar? İşte güncel altın fiyatları...