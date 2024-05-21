SANDIK KOKUSU 23. BÖLÜM İZLE | Show TV'nin yeni dizisi Sandık Kokusu, konusu ve oyuncuları ile izleyicilerin ilgisini çekti. Başrollerini Demet Akbağ ve Özge Özpirinçci'nin paylaştığı dizide, ikiliyi seyirciler anne kız rolünde izliyor. Sandık Kokusu 23. bölüm fragmanı yayınlandığında çarpıcı bir etki yarattı. Sandık Kokusu 22 Mayıs Çarşamba günü yayımlanan son bölüm full tek parça izleme linki haberimizde...
SANDIK KOKUSU TÜM BÖLÜMLER İZLE
SANDIK KOKUSU 23. BÖLÜM ÖZETİ
Süleyman'ın dediklerini yapmaktan başka çareleri yoktur. Atilla, Deniz'i almak için Süleyman'ın mekanına gider ve son bir sevkiyat için anlaşırlar.
Sağ salim kurtulan Deniz, annesini daha fazla korkutmak istemediği için olanları söylemek istemese de yaşadığı travmayı daha fazla saklayamaz. Karsu bunu öğrendiğinde Atilla'ya tepkisi çok sert olur.
Reha'ya olanları anlatmak zorunda kalan Karsu ondan hiç beklemediği bir darbe alacaktır.
SANDIK KOKUSU TÜM BÖLÜMLER İZLE
SANDIK KOKUSU TÜM BÖLÜMLER İZLE
SANDIK KOKUSU OYUNCULARI